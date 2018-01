Eurocup | vince solo Reggio Trento e Torino ko

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

Basket - Eurocup 2018 : sconfitta amara per Trento. Torino vince ed è in piena corsa per la qualificazione : Serata a due facce per le italiane impegnate in Eurocup. Se Torino può sorridere avendo vinto lasciandosi alle spalle la burrasca dei giorni scorsi, Trento ha trovato una sconfitta amara, che rischia di compromettere il cammino in Top 16. È la terza giornata, infatti, ed il margine d’errore si riduce sempre di più, mancando solo tre partite alla fine. Brutta sconfitta di Trento, caduta a Podgorica sotto i colpi del Buducnost. Uno stop che ...

DIRETTA / Unics Kazan Reggio Emilia (risultato finale 69-71) : la Grissin Bon vince al fotofinish! (Eurocup) : DIRETTA Unics Kazan Reggio Emilia: risultato finale 69-71. Bellissima vittoria della Grissin Bon alla Basket Hall, a decidere nel finale sono i liberi di Della Valle e Julian Wright(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : Italia inarrestabile - vince anche Trento! : Dopo i successi di ieri della Fiat Torino e della Grissin Bon Reggio Emilia, arriva il tris azzurro in Eurocup di Basket 2017-2018: la Dolomiti Energia Trentino, infatti, si è imposta in rimonta sul Cedevita Zagabria nel primo turno della seconda fase della competizione europea. Il primo quarto, al Palatrento, è tutto in mano ospite: parziale di 23-13 e doppia cifra di vantaggio dopo i primi 10′ di gioco. La situazione, di fatto, resta ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Reggio Emilia batte il Bayern Monaco e passa il turno! Vince anche Trento : Reggio Emilia e Trento, nella serata di Eurocup, si sono assicurate il passaggio del turno: tutte e tre le squadre italiane impegnate nella competizione europea, compresa Torino, hanno ottenuto la qualificazione alla Top16 e si giocheranno le posizioni importanti nella seconda parte della stagione. Per la Dolomiti Energia Trentino, vittoria in trasferta nel match finale contro il ratiopharm Ulm con il punteggio di 94-84. La squadra di Maurizio ...

DIRETTA/ Torino Unics Kazan (risultato finale 72-79) streaming video e tv : vince Kazan (basket Eurocup) : DIRETTA Torino Unics Kazan: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaRuffini la Fiat è già qualificata alla Top 16, ma cerca il secondo posto nel girone A di Eurocup(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:33:00 GMT)

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...

DIRETTA / Darussafaka Torino (risultato finale 75-77) : Garrett-Patterson show - vince l'Auxilium! (Eurocup) : DIRETTA Darussafaka Torino: risultato finale 75-77. Vittoria fondamentale per l'Auxilium in Eurocup, i due americani segnano 42 punti in coppia e spingono i piemontesi al successo(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 20:00:00 GMT)

DIRETTA / Tofas Trento (risultato finale 79-91) streaming video e tv : vince Trento! (basket Eurocup) : DIRETTA Tofas Trento: streaming video e tv, orario, risultato live. In Eurocup di basket delicata trasferta turca per la Dolomiti Energia (13 dicembre)(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 19:43:00 GMT)

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino vuole tornare a vincere. Reggio Emilia si gioca molto - trasferta turca insidiosa per Trento : Sarà un mercoledì molto importante per il futuro delle squadre italiane impegnate in Eurocup. La prima a scendere in campo sarà la Dolomiti Energia Trento, che farà visita alla formazione turca del Tofas Bursa in una trasferta decisiva per la formazione di Buscaglia. Forray e compagni sperano di replicare la grande prestazione della scorsa settimana contro lo Zenit e con una vittoria aggancerebbero proprio i turchi in classifica, anche se la ...

Eurocup - la Pallacanestro Reggiana dura solo 35 : vince il Galatasaray - CRONACA - PAGELLE - : ISTANBUL Torna l'Eurocup dopo la mini sosta e per Pallacanestro Reggiana arriva lo stop esterno. Alla Sinan Erdem Dome il Galatasaray si impone 82-72 centrando il primo successo casalingo nella ...