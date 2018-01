Ero innamorato di lei e non l'avrei mai lasciata dice Giorgio Manetti : Giorgio Manetti, il bel cavaliere toscano di Uomini e Donne Over, al settimanale DiPiù ha parlato di Gemma Galgani. Ha dichiarato al giornale di non avere mai usato Gemma per ottenere visibilità ma di essere effettivamente stato innamorato di lei. Purtroppo, ha confidato Giorgio, Gemma era molto possessiva. Il gabbiano però ha asserito anche che la storia tra loro avrebbe potuto durare a lungo se lei avesse smussato questo lato del carattere. ...

Roma - il professore accusato di violenza : «Ero innamorato» : Gli alunni sono ancora increduli e i genitori combattuti fra la condanna assoluta e i tentativi di giustificare Massimo De Angelis, il professore di italiano e latino di 53 anni, arrestato perché, per due mesi, ha abusato di una studentessa di 15 anni durante le ripetizioni private all’istituto Massimo di Roma, uno dei licei più prestigiosi della città, nel cuore del quartiere Eur. Sono stati i genitori della ragazza, dopo avere ...

Professore abusa di una studentessa - arrestato si giustifica : 'Ero innamorato' Video : L'episodio si è verificato a Roma, a finire in manette Massimo De Angelis [Video], docente di 53 anni, accusato di #violenza sessuale ai danni di minore. Interrogato dal gip il docente ha ammesso tutto, ma si è giustificato sostenendo di essere stato innamorato. Il prof, durante l'interrogatorio ha chiesto più volte scusa a tutti, soprattutto a cominciare dai genitori della ragazza - afferma Massimo De Angelis - oltre a tradire me stesso, ho ...

Professore abusa di una studentessa - arrestato si giustifica : 'Ero innamorato' : L'episodio si è verificato a Roma, a finire in manette Massimo De Angelis, docente di 53 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di minore. Interrogato dal gip il docente ha ammesso tutto, ma si è giustificato sostenendo di "essere stato innamorato". Il prof, durante l'interrogatorio ha chiesto più volte scusa a tutti, soprattutto a cominciare "dai genitori della ragazza - afferma Massimo De Angelis - oltre a tradire me stesso, ho tradito ...

Roma - il prof arrestato per violenza al gip : “Ero innamorato di lei” : Roma, il prof arrestato per violenza al gip: “Ero innamorato di lei” Roma, il prof arrestato per violenza al gip: “Ero innamorato di lei” Continua a leggere L'articolo Roma, il prof arrestato per violenza al gip: “Ero innamorato di lei” sembra essere il primo su NewsGo.

'Ero innamorato di lei' - dal carcere la difesa del prof arrestato per violenza Video : Ha trascorso la seconda notte in carcere tra la disperazione, la paura che in prigione qualcuno gliela faccia pagare, e il pentimento. Ha ammesso le sue responsabilita' Massimo De Angelis, il docente di lettere 53enne arrestato [Video]due giorni fa per aver abusato sessualmente dell'alunna 15enne cui faceva ripetizioni pomeridiane nello storico e prestigioso istituito dei gesuiti 'Massimo' di Roma. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al ...

'Ero innamorato di lei' - dal carcere la difesa del prof arrestato per violenza : Ha trascorso la seconda notte in carcere tra la disperazione, la paura che in prigione qualcuno gliela faccia pagare, e il pentimento. Ha ammesso le sue responsabilità Massimo De Angelis, il docente di lettere 53enne arrestato due giorni fa per aver abusato sessualmente dell'alunna 15enne cui faceva ripetizioni pomeridiane nello storico e prestigioso istituito dei gesuiti 'Massimo' di Roma. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip ...

Prof arrestato si scusa «Ero innamorato della 15enne» - ora la dura legge del carcere : «È stato minacciato - vive nel terrore» : Il Professore vive nel terrore in carcere, per paura di essere punito per ciò che ha commesso. Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Fabio Lattanzi, spiegando che il docente ha subito...

Abusa di una studentessa - docente arrestato : 'Ero innamorato di lei' : "E' tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. E' stato un rapporto consenziente". Così il professore ...

Roma - il prof arrestato per violenza al liceo Massimo : «Tutto vEro - Ero innamorato» : Di fronte al gip crolla e ammette le contestazioni: «È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di...

Abusi sessuali a scuola - il prof ammette : "Tutto vero - Ero innamorato di lei" : "E' tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei". A spiegarlo, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, è stato il professor Massimo De Angelis, 53enne arrestato a Roma con

"Ero innamorato". Si difende così il professore arrestato per abusi su una studentessa quindicenne : "Lo consideravo un rapporto sentimentale, amoroso - dice durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto nel carcere Regina Coeli - Chiedo scusa per questo ai genitori, agli alunni e a tutte le persone della scuola Massimo. Era da 25 anni che lavoravo lì"

Liceo Massimo Roma - prof. ammette abusi su studentessa : “Ero innamorato - rapporto consenziente. Chiedo scusa” : “È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente“. Si è difeso così davanti al gip Massimo De Angelis, il professore del Liceo Massimo arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso ...

Abusi su alunna - docente : Ero innamorato : 13.11 "Ero innamorato".Questo ha detto al gip nel carcere di Roma, l'insegnante del liceo Massimo di Roma arrestato per molestie e Abusi su una studentessa di 15 anni. "Era un rapporto consenziente e mai in 25 anni di insegnamento mi è successa una cosa del genere", ha detto nell'interrogatorio di garanzia il docente, che è stato sospeso dal servizio."Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli ...