: Eppure la #sicurezza dei #treni è aumentata, dicono le Ferrovie. I dati - Agenzia_Italia : Eppure la #sicurezza dei #treni è aumentata, dicono le Ferrovie. I dati - alcapoferri : Parlano di flessibilità,di portafoglio ordini, concorrenza,efficienza,risorse umane,costo del lavoro,professionalit… - Brunoinimer : RT @emiddionovi: "nuova strategia per la sicurezza nazionale", così #Trump ha definito la svolta protezionista americana. Dazi fino al 50%… - emiddionovi : "nuova strategia per la sicurezza nazionale", così #Trump ha definito la svolta protezionista americana. Dazi fino… - ValerioLivia : RT @PasqPugliese: In Italia nel 2017 sono state contate 935 morti sul #lavoro, invece nessuna vittima di #terrorismo. Eppure l'allarme #sic… -

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 25 gennaio 2018) L'incidente che ha coinvolto un treno regionale Trenord, deragliato intorno alle 7 di mercoledì mattina a Seggiano di Pioltello, nel milanese, riapre i dubbi sulladeiin Italia, che ha trovato l'ultimo grave episodio nella tragedia di Corato, in Puglia, del 12 luglio 2016. Allora i morti furono 26. Anche in questo caso si è trattato di un convoglio di pendolari. I morti accertati sono 3. Altri 9 feriti in codice rosso portati d'urgenza in ospedale e un centinaio in codice verde. Le notizie di cronaca aumentano la percezione che viaggiare in treno sia sempre meno sicuro. E molti passeggeri lamentano le condizioni didei. Ma secondo il "Rapporto sullaferroviaria nel 2016" presentato ad aprile 2017 dall'Agenzia Nazionale per ladelle(ANSF) sulla Rete ...