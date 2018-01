Eppure la sicurezza dei treni è aumentata - dicono le Ferrovie. I dati : L'incidente che ha coinvolto un treno regionale Trenord, deragliato intorno alle 7 di mercoledì mattina a Seggiano di Pioltello, nel milanese, riapre i dubbi sulla sicurezza dei treni in Italia, che ha trovato l'ultimo grave episodio nella tragedia di Corato, in Puglia, del 12 luglio 2016. Allora i morti furono 26. Anche in questo caso si è trattato di un convoglio di pendolari. I morti accertati sono 3. ...