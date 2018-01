Emma Muscat a rischio! Ecco cosa è successo

Emma Muscat/ Amici 17 - La cantante dalla Squadra del Ferro passa al Fuoco - “È la scelta migliore!” : Emma Muscat, la cantante di Amici 17 ha voluto cambiare Squadra perché non si trova bene con gli altri allievi del programma, ecco il suo sfogo durante una lezione.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Amici 17 - chi è Emma Muscat : cantante e pianista - discriminata perché troppo bella? : Emma Muscat è riuscita a entrare nella casa di Amici anche se all'inizio era stata esclusa, ripescata dopo una sfida contro Audjah . Così è diventata la 'bella' del programma, a detta di tutti. La sua ...

Amici 2018 - a Einar Ortiz piace Emma Muscat? : A Einar piace Emma? Ad Amici 2018 il gossip non manca mai. E come potrebbe essere altrimenti: il più delle volte, vengono intessute storie d'amore che non hanno nessun fondamento di verità, ma qualche volta si può fare anche centro... In questo credono tutti coloro che hanno visto una certa complicità (titolo della canzone di Carmen, per restare nell'orbita "Amici") tra Einar Ortiz ed Emma Muscat, che avrebbero stretto un legame molto stretto ...

Emma Muscat fidanzata con Keanu Dougall : la vita privata della cantante di Amici 2017-2018 : Emma Muscat di Amici 17 è fidanzata! Chissà come avranno accolto questa notizia i suoi compagni di classe: Emma non è alla ricerca di novità in campo sentimentale, la vita privata della cantante è già ricca di amore e di felicità. Biondo magari ci ha già fatto un pensierino, appena l'ha vista arrivare dopo aver vinto la sfida contro Audjah, o forse il suo cuore batte solo per Annalisa, ma a dire il vero sono rimasti tutti colpiti dalla bellezza ...

Chi è Emma Muscat? Biografia - età e vita privata della cantante di Amici 2017-2018 : Chi è Emma Muscat di Amici 2017-2018? Sarà importante aggiungere l'edizione a cui ha partecipato per non confonderla con l'altra Emma di Amici, ben più famosa al momento della nuova allieva della 17esima edizione. E il caso ha voluto che ai Casting la bella Muscat abbia presentato Calore, il brano della sua omonima, anche se non le hanno permesso di guadagnare la candidatura al banco ed è dovuta ricorrere a una sfida per avere il suo posto nella ...

Emma Muscat / La nuova cantante arriva da Malta (Amici 17) : La giovane cantante EMMA MUSCAT ha da poco guadagnato il diritto di far parte della scuola di Amici battendo in un’appassionante sfida la rivale Audjah. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 12:27:00 GMT)

Emma Muscat cantante di Amici 17 (scheda-foto-video) : arriva da Malta - ha studiato Arti dello Spettacolo - sogna una vita una popstar : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Emma Muscat. Emma Muscat cantante di Amici 17, chi è Emma ha 18 anni e vive a Malta con il padre e la madre. Ha cominciato a cantare a 5 anni e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. Ama la sua vita e dice di essere grata per tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento. Cantare le permette di esprimere i suoi ...

AUDJAH RACHMI ELIMINATA DA AMICI 2017/ Al suo posto Emma Muscat : poche possibilità per la cantante? : AUDJAH RACHMI ELIMINATA da AMICI 2017: registrazione, la cantante perde la sfida. Ecco chi la sostituisce. Le ultime notizie sull'alunna indonesiana, che lascia così la scuola di Canale 5(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 14:15:00 GMT)