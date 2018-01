Emma Marrone malattia | La paura di ammalarmi di nuovo

"Ho paura" - Emma Marrone spiazza tutti e lo confessa dopo tanti anni : Non è la prima volta che si parla della malattia di Emma Marrone: la cantante aveva confessato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma la paura di dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciuto tutti Emma come una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è ...

Emma Marrone : “La mia paura più grande? Ammalarmi di nuovo” : Emma Marrone, la malattia e la paura di ammalarsi di nuovo: l’ex cantante di Amici si confessa Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano. Il successo e la fama che l’hanno travolta dopo l’esperienza ad Amici, tuttavia, non le hanno certo fatto montare la testa. Oggi la cantante […] L'articolo Emma Marrone: “La mia paura più grande? Ammalarmi di nuovo” proviene da ...

Emma Marrone : ecco tutte le date dell’instore tour di “Essere qui” : Emma annunciato le date dell’instore tour del nuovo album “Essere qui”, in uscita venerdì 26 gennaio (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). [arc id=”a205bd48-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Proprio da venerdì 26, Emma inizierà l’instore tour da Roma, dove incontrerà i suoi affezionatissimi fan. Apri l’agenda e segnati tutte le date: 26 gennaio – Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni ...

Le nuove date dell’instore tour di Emma Marrone per l’album Essere qui : tutti gli appuntamenti con i firmacopie : Annunciate le nuove date dell'instore tour di Emma Marrone a supporto dell'album Essere Qui, quinto progetto discografico, in uscita venerdì 26 gennaio. La cantante salentina fa il suo ritorno sulla scena musicale italiana con un nuovo lavoro discografico, dal titolo Essere Qui, atteso questo venerdì 26 gennaio sul mercato per Universal Music. L'album è stato anticipato dal singolo L'isola, accolto con entusiasmo dai fan della cantante ex ...

Annunciate le prime date instore di Emma Marrone per il nuovo album Essere qui : date e città dei firmacopie : Le prime date instore di Emma Marrone per la presentazione del nuovo album Essere Qui, in uscita il 26 gennaio, riguardano quattro grandi città italiane. La cantautrice salentina, tornata in radio con il singolo apripista L'isola scritto per lei da Roberto Angelini con Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk, sta per rilasciare il nuovo disco di inediti su etichetta Universal Music, che sarà presentato in una serie di firmacopie col ...

Stefano De Martino su Emma Marrone : "So di aver creato dispiaceri" : Stefano De Martino ha parlato di Emma Marrone, e quando ciò succede fa sempre notizia. Emma e Stefano sono stati una delle coppie nate ad Amici di Maria De Filippi più amate di sempre, chiunque abbia seguito la loro edizione - ricca di talenti, tra l'altro -, ricorderà molto bene i loro momenti in casetta: si divertivano e facevano divertire noi a casa, insieme a Pierdavide Carone ci hanno regalato momenti indimenticabili, come quando giocavano ...

Nelle ultime ore, spopola la news che vede la cantante salentina più amata dal grande pubblico italiano, alias #Emma Marrone, diventare il cupido dell'imminente festivita' di #San Valentino, mondialmente riconosciuta come la giornata dedicata agli innamorati. Emma firma il San Valentino 2018: le ultimissime per i fan della cantante e non solo A pochi giorni di distanza dall'avvenuta release del suo nuovo singolo dal titolo 'L'Isola'

Emma Marrone firma i Baci Perugina per San Valentino 2018 : Nelle ultime ore, spopola la news che vede la cantante salentina più amata dal grande pubblico italiano, alias Emma Marrone, diventare il cupido dell'imminente festività di San Valentino, mondialmente riconosciuta come la giornata dedicata agli innamorati. Emma firma il San Valentino 2018: le ultimissime per i fan della cantante e non solo A pochi giorni di distanza dall'avvenuta release del suo nuovo singolo dal titolo 'L'Isola', che fa da ...

Emma Marrone : Baci Perugina per San Valentino e poi uova di Pasqua - parla la cantante : Emma Marrone nei Baci Perugina per San Valentino 2018, ecco i dettagli della collaborazione che proseguirà anche a Pasqua. Emma Marrone firma i Baci Perugina per San Valentino 2018 Da Amami a Calore, da Resta ancora un po’ fino all’ultimo singolo L’isola: sono 33 le frasi tratte dalle più belle canzoni di Emma Marrone raccolte nella […] L'articolo Emma Marrone: Baci Perugina per San Valentino e poi uova di Pasqua, parla ...

Emma Marrone firma con i suoi brani il San Valentino 2018 : Le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora alle storie d’amore di centinaia di fan: per questo motivo Emma Marrone è stata scelta per firmare i Baci Perugina in occasione del San Valentino 2018. Da Amami, a Calore a Resta ancora un po’, sono 33 le frasi tratte dalle più belle canzoni dell’artista salentina raccolte nella speciale edizione Autografi d’Amore. Protagonista anche l’ultimo singolo della cantautrice, ...

Emma Marrone : 10 volte che ha azzeccato il look (e 10 volte che proprio no…) : Nel più recente album di Loredana Berté, Amici non ne ho… ma amiche sì, la rocker duetta con molte sue celebri colleghe sulle note dei suoi più grandi successi. Nel brano ripreso dal titolo stesso dell’album, Amici non ne ho, cantano tutte assieme – da Elisa a Nina Zilli, da Fiorella Mannoia a Noemi, da Patty Pravo ad Alessandra Amoroso – spartendosi le strofe del brano, uno dei più autobiografici della cantante ...

Emma Marrone ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?/ Signoretti ci gioca - ma se "L'Isola" non fosse solo il suo inedito... : EMMA MARRONE naufraga ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018 dalla seconda puntata? Gli indizi di Riccardo Signoretti fanno sognare i fan ma qualcosa non torna, ecco la verità(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:21:00 GMT)