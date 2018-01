Emma Marrone Continua la lotta agli haters | Nella vita si può cambiare idea e

Emma Marrone - Essere qui il nuovo album : tracklist e significato dei brani - tour da maggio : Emma Marrone presenta in conferenza stampa il nuovo album Essere qui. Ecco le sue dichiarazioni, il significato di ogni brano e le date del tour. Emma Marrone: “nuovo album? Ho perdonato la parte più fragile di me” Emma Marrone parla con i giornalisti dell’album (il sesto della sua carriera) Essere qui, uscito per Universal: “In […] L'articolo Emma Marrone, Essere qui il nuovo album: tracklist e significato dei ...

Emma Marrone : "Se fossi lesbica l?avrei già detto - non me ne frega niente. Flirt inventati dal mio promoter alla De Filippi" : MILANO ? ?Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l?avrei già detto?. -3 #esserequi Un post condiviso da Emma Marrone...

Emma Marrone parla della nuova parentesi della sua vita : 'Essere qui' : Emma Marrone nella polemica - LEGGI Durante la conferenza Emma non nega il suo passato con il mondo della tv e, anzi, pensa che musica e televisione non si debbano escludere a vicenda. A 'Grazia' ...

Emma Marrone sarà in tour da maggio : ecco tutte le date dei concerti : In occasione delle conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album “Essere qui” (in arrivo il 26 gennaio), Emma ha annunciato le date del suo tour 2018! A maggio prenderà il via la sua nuova tournée nei principali palazzetti italiani: una serie di concerti durante i quali Emma presenterà dal vivo le canzoni del suo nuovo progetto discografico (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). Apri l’agenda e segna la ...

Emma Marrone presenta Essere qui in conferenza stampa (foto e video) : ‘Il mio album più autobiografico’ : Nella cornice del Teatro Principe di Milano, per l'occasione interamente dedicato a lei e alla sua musica, Emma Marrone ha presentato ufficialmente il suo nuovo lavoro Essere qui: il quinto album di inediti uscirà nei negozi venerdì 26 gennaio, con undici tracce che la cantante stessa ha definito "autobiografiche". Prodotto da Luca Mattioni e dalla stessa Emma, Essere qui è un album che vanta molte importanti collaborazioni: Paul Turner, ...

Emma Marrone/ Dio? Prego tutti i giorni. Credo che le persone non muoiano - ma tornino sotto altre forme : Emma Marrone parla del suo cambiamento, del rapporto con la spiritualità e delle voci sul suo conto in un'inervista rilasciata al settimanale Grazia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:28:00 GMT)

Emma Marrone : “Lesbica? Lo avrei detto. Per qualcuno stavo con Maria De Filippi…” : Emma Marrone si racconta al settimanale Grazia. E, oltre a ribadire il timore per una nuova malattia (ebbe un tumore all’età di 25 anni), parla di haters, pregiudizi e desiderio di positività. Emma Marrone: “Haters? Sono più distaccata ma le risposte ci saranno sempre…” In passato la cantante salentina ha fatto parlare di sé anche […] L'articolo Emma Marrone: “Lesbica? Lo avrei detto. Per qualcuno stavo con ...

Emma Marrone : Se fossi lesbica - l'avrei già detto : Alla vigilia dell’uscita del nuovo album Essere qui, Emma Marrone si racconta a 360 gradi.Nella sua nuova vita non c’è più spazio per i pregiudizi, ma solo per le emozioni, le preghiere e i sogni. "Credo in tante cose - dice al settimanale Grazia -. Anche a Babbo Natale. Credo nei sogni, nelle coincidenze, negli spiriti e nelle anime. Credo che ci siano cose molto più grandi di noi, che le persone non muoiano, ma ...

Emma Marrone malattia : "La paura di ammalarmi di nuovo" : Non è la prima volta che si parla della malattia di Emma Marrone: la cantante aveva confessato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma la paura di dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciuto tutti Emma come una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è ...

"Ho paura" - Emma Marrone spiazza tutti e lo confessa dopo tanti anni : Non è la prima volta che si parla della malattia di Emma Marrone: la cantante aveva confessato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma la paura di dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciuto tutti Emma come una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è ...

Emma Marrone : “La mia paura più grande? Ammalarmi di nuovo” : Emma Marrone, la malattia e la paura di ammalarsi di nuovo: l’ex cantante di Amici si confessa Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano. Il successo e la fama che l’hanno travolta dopo l’esperienza ad Amici, tuttavia, non le hanno certo fatto montare la testa. Oggi la cantante […] L'articolo Emma Marrone: “La mia paura più grande? Ammalarmi di nuovo” proviene da ...

Emma Marrone : ecco tutte le date dell’instore tour di “Essere qui” : Emma annunciato le date dell’instore tour del nuovo album “Essere qui”, in uscita venerdì 26 gennaio (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). [arc id=”a205bd48-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Proprio da venerdì 26, Emma inizierà l’instore tour da Roma, dove incontrerà i suoi affezionatissimi fan. Apri l’agenda e segnati tutte le date: 26 gennaio – Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni ...

Le nuove date dell’instore tour di Emma Marrone per l’album Essere qui : tutti gli appuntamenti con i firmacopie : Annunciate le nuove date dell'instore tour di Emma Marrone a supporto dell'album Essere Qui, quinto progetto discografico, in uscita venerdì 26 gennaio. La cantante salentina fa il suo ritorno sulla scena musicale italiana con un nuovo lavoro discografico, dal titolo Essere Qui, atteso questo venerdì 26 gennaio sul mercato per Universal Music. L'album è stato anticipato dal singolo L'isola, accolto con entusiasmo dai fan della cantante ex ...

Annunciate le prime date instore di Emma Marrone per il nuovo album Essere qui : date e città dei firmacopie : Le prime date instore di Emma Marrone per la presentazione del nuovo album Essere Qui, in uscita il 26 gennaio, riguardano quattro grandi città italiane. La cantautrice salentina, tornata in radio con il singolo apripista L'isola scritto per lei da Roberto Angelini con Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk, sta per rilasciare il nuovo disco di inediti su etichetta Universal Music, che sarà presentato in una serie di firmacopie col ...