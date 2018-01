Elton John si ritira - Le 10 canzoni indimenticabili

Elton John torna nel 2019 al Summer Festival : ... la superstar ha infatti annunciato oggi (25 gennaio) con un esclusivo live streaming su You Tube i dettagli del suo ultimo tour dal titolo Farewell Yellow Brick Road che partirà l'8 settembre dagli ...

Elton John : «L’ultimo tour - poi la pensione» : Un addio lungo tre anni. Elton John, passata il marzo scorso la soglia dei settanta, ha riunito davanti a sé un grande pubblico. Le telecamere, i giornalisti d’America. Poi, nel mezzo del proprio spettacolo, ha giurato di non poterne più. «Le mie priorità sono cambiate», ha detto il cantante, «Ho dei figli, e voglio essere parte della loro vita, accompagnarli alle partite di calcio». Cosa, questa, affatto compatibile con concerti e ...

Il lungo addio di Elton John - il 'farewell tour' durerà tre anni : ... poi la convocazione di una conferenza stampa-concerto trasmessa in streaming da New York, carica di presagi; infine l'annuncio ufficiale per bocca del diretto interessato: Elton John dà il suo addio ...

Elton John SI RITIRA DALLE SCENE/ Ecco l'annuncio ufficiale - il Sir della musica come Al Bano Carrisi? : ELTON JOHN si RITIRA DALLE SCENE: è arrivato l'annuncio ufficiale del leggendario musicista. “Ho figli, quindi le priorità sono cambiate”, ha dichiarato. Ma l'addio non sarà totale...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Elton John : "La musica mi ha salvato ma questo sarà il mio ultimo tour. Ora voglio dedicarmi alla mia famiglia" : Elton John, in una conferenza stampa a New York, ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo il tour mondiale: "Un modo per chiudere con il botto".Il cantante ha poi voluto precisare le ragioni del suo ritiro: "voglio passare del tempo con la mia famiglia. I miei figli avranno 10 e 8 anni quando il tour terminerà nel 2021, e spero di essere ancora in grado di portarli agli allenamenti di calcio. Le mia priorità, ora, sono loro e ...

Sir Elton John si ritira dalle scene nel 2020 : Sir Elton John si ritira dalle scene. Fino ad oggi era solo un’indiscrezione che circolava. Da alcune ore è una certezza. A confermarlo l’artista nel corso di un evento a New York. “Le mie priorità sono cambiate – ha annunciato…Continua a leggere →

Annunciato l’ultimo tour di Elton John - 300 concerti fino al 2021 per l’addio alla musica : “Marito e figli la mia priorità” : Durerà ben tre anni l'ultimo tour di Elton John, che ha Annunciato come previsto l'addio alla musica, ma anche una grande tournée internazionale prima di abbandonare le scene. La superstar inglese, 70 anni compiuti nel 2017 e qualche problema di salute che lo ha costretto a rimandare i suoi ultimi concerti, ha Annunciato la sua decisione di ritirarsi nel corso di un evento a New York condotto da Anderson Cooper, celebre giornalista della ...

Elton John si ritira dalle scene dopo l'ultimo tour : l'annuncio ufficiale : Elton John smette di fare concerti dal vivo: l'annuncio ufficiale sui social network Elton John lascia il mondo della musica. Il famoso cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Ritiro che, però, avverrà solo dopo l'ultimo tour e dunque nel 2020. Non solo: l'artista continuerà a scrivere e ...

Elton John si ritira dalle scene dopo l’ultimo tour : l’annuncio ufficiale : Elton John smette di fare concerti dal vivo: l’annuncio ufficiale sui social network Elton John lascia il mondo della musica. Il famoso cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Ritiro che, però, avverrà solo dopo l’ultimo tour e dunque nel 2020. Non solo: l’artista continuerà a scrivere e comporre musica e a incidere […] L'articolo Elton John si ritira dalle scene dopo l’ultimo tour: ...

I grandi successi di Elton John : da Your Song a Candle in the wind : Sir Elton Hercules John uno dei musicisti più famosi al mondo, nominato Cavaliere dalla regina Elisabetta giusto vent'anni fa. Tantissimi i suoi grandi successi dal suo primo, grande successo Your Song , scritta quando aveva 22 anni, a Circle of life , ...

Elton John dice addio ai concerti : 21.33 addio alle scene per Elton John. Il musicista britannico saluterà il pubblico con l'ultimo tour, che sta per cominciare."Le priorità sono cambiate.Ho figli. Voglio essere parte della loro vita", ha detto da New York. "addio Yellow Brick Road" si chiama il tour:300 date in varie parti del mondo, che lo terranno impegnato fino al 2020. "Sarà un modo di dire grazie e andar via con un 'bang', per far dire alla gente: ho visto l'ultimo tour ...

Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour - che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo : Il cantante inglese Elton John ha annunciato mercoledì sera che smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che comunque durerà tre anni e prevede circa 300 date in tutto il mondo. John ha detto che vuole smettere di The post Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo appeared first on Il Post.

Elton John si ritira : "Il prossimo tour sarà l'ultimo" : L'annuncio è arrivato in diretta streaming mondiale da parte dello stesso artista sul suo canale YouTube. " Le mie priorità sono cambiate, ora devo pensare a mio marito e alla mia famiglia, ai miei ...

Elton John - prossimo tour sarà l'ultimo : NEW YORK, 24 GEN - Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sara' l'ultimo. "Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita", ha detto Rocket ...