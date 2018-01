Elezioni | Tommasi Fi | “Di Maio? Sentirlo parlare fa passare la voglia di vivere”

Elezioni Figc - Malagò domani incontra Gravina - Sibilia e Tommasi : l presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà domani i tre candidati alla presidenza della Figc. Lo ha annunciato lo stesso Malagò nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione della ...

Elezioni Figc - cambia ancora il vento : Tommasi e Ulivieri spingono Gravina : Il più probabile candidato alla presidenza di questo ticket 'riformista' - rivela La Gazzetta dello Sport - sarebbe però Gabriele Gravina , non essendoci piena convergenza intorno alla figura di ...

Elezioni Figc - Tommasi non si ritira : restano tre candidati : “Siamo tutti convinti che la mia candidatura debba restare ovviamente. Sappiamo com’è il sistema elettorale e soprattutto quali sono oggi i candidati in campo e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza federale quello che non è mai stato, ovvero eleggere un ex calciatore”. Nessun passo indietro da parte di Damiano […] L'articolo Elezioni Figc, Tommasi non si ritira: restano tre candidati è ...

Elezioni Figc - i programmi di Tommasi - Gravina e Sibilia per la riforma dei campionati : Le Elezioni per il nuovo presidente della Figc sono alle porte: a sfidarsi, come noto, saranno tre candidati, ovverosia Cosimo Sibilia Damiano Tommasi e Gabriele Gravina. Trai tanti temi affrontati, nei programmi elettorali di ognuno dei candidati è presente il tema della riforma del campionato. Abbiamo così deciso di mettere i tre programmi a confronto […] L'articolo Elezioni Figc, i programmi di Tommasi, Gravina e Sibilia per la riforma ...

Elezioni Figc - Sibilia : 'Affiderei Club Italia a un calciatore'. Gravina : 'Solo io e Tommasi riformisti' : Il nostro è un mondo che si ispira ai principi della democrazia ed è evidente che dobbiamo poterla esercitare, ci sono delle regole e ci sono tre candidati che esprimono la massima espressione del ...

Elezioni Figc - Tommasi : 'Candidato unico non impossibile ma difficile' : "Non impossibile, ma complicata": così Damiano Tommasi valuta la possibilità di una canditatura unica per le Elezioni Figc, dai tre candidati attualmente in corsa. "Se mi sento un riformista come ...

Elezioni Figc - i programmi di Tommasi - Gravina e Sibilia per la nuova Coppa Italia

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Elezioni Figc - i programmi di Tommasi - Gravina e Sibilia per le seconde squadre

tommasi figc Elezioni tavecchio : Per il dopo tavecchio sono in corsa in tre. Damiano tommasi, ex calciatore di Verona e Roma, presidente dell'Associazione calciatori. ?Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti, e Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro. Oggi a milano i tre candidati alla guida della federazione gioco calcio incontreranno i rappresentanti della Lega di Serie A per illustrare i rispettivi ...

Elezioni FIGC - Tommasi candidato ufficiale alla presidenza : “Serve unità di intenti” : Elezioni FIGC candidatura Tommasi. Si avvicina l’appuntamento in cui potremo conoscere quale sarà il successore di Carlo Tavecchio, dimessosi dalla guida della FIGC dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018. Damiano Tommasi, numero uno dell’Assocalciatori, ha infatti ufficializzato la sua candidatura. L’ex calciatore ha comunicato in giornata la sua decisione ai presidenti […] L'articolo ...

Elezioni FIGC - Damiano Tommasi si candida ufficialmente : il comunicato dell'AIC : Damiano Tommasi scende in campo: ufficiale la sua candidatura alle prossime Elezioni per il Presidente della FIGC. La Federcalcio italiana, quindi, aggiunge un nuovo nome a quelli di Gravina e Sibilia:...

Elezioni Figc : Tommasi vede Sibilia : L'Aic chiede sia espressione del suo mondo, Tommasi stesso o un profilo alla Albertini: alle condizioni giuste Sibilia e Gravina, che martedì si incontreranno, potrebbero far convergere i propri voti.

Figc - Tommasi 'Io presidente Vediamo dove finisce l assist di Totti...'. Il 29 gennaio le Elezioni : ROMA - 'Francesco fa gli assist, poi bisogna capire dove vanno...'. Dopo il tweet di ringraziamento ('Totti ha visto sentiero dove altri vedono muro'), Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ...