Elezioni regionali | Parisi accetta | ' Sarò il candidato governatore nel Lazio'

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti ‘choc’ - indietro a M5s e centrodestra! : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...

Elezioni regionali L'appello di Legambiente per i trasporti : " Ai candidati delle prossime Elezioni Regionali rivolgiamo un appello, ovvero che facciano della mobilità un punto centrale della propria proposta politica", così ha spiegato Barbara Meggetto , ...

Elezioni regionali 2015 - tra gli indagati amministratori e dirigenti del Comune di Marano : ... figlio del parlamentare Luigi e nipote di Aniello e Raffaele, figurano i nomi di tantissimi esponenti dell'amministrazione comunale o della politica di Marano. Tra loro l'ex sindaco Angelo Liccardo, ...

Elezioni regionali - i sondaggi : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : Fontata batte Gori M5s - ‘paga’ la scelta di Berlusconi : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:25:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lazio : Zingaretti in testa - ma M5s è primo partito : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende LeU.

Elezioni regionali - in Lombardia è strappo tra Pd e LeU : la sinistra appoggia Rosati : 'Ringrazio Onorio Rosati che si fa carico di una sfida, grande, importante e difficile, che non solo aiuterà questa comunità a prendere molti voti ma costituirà un pezzo della sfida che stiamo ...

Elezioni - Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo : alle Elezioni Regionali del 4 marzo in Lombardia Liberi e Uguali correrà con un proprio simbolo. “Noi ci chiameremo ‘Liberi e Uguali in Lombardia’ questo è il simbolo che è stato deciso”, hanno comunicato i vertici lombardi del partito aprendo l’assemblea regionale che dovrà decidere la candidatura alla presidenza della Regione. L'articolo Elezioni, Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo proviene da Il ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni regionali 2018 - Lombardia : centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Elezioni regionali - Grasso (LeU) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? Attendiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...

Elezioni : Pd-Grasso - appelli per intesa a Regionali. Rossi : 'Sostegno a Zingaretti' : "Con Gori in Lombardia è opportuno aprire un confronto sul programma, perché rispetto a Maroni non basta #faremeglio, come dice lo slogan Gori, ma si deve cambiare idee e politiche", "nel Lazio non ...

Lombardia : Fontana - per le Elezioni regionali lista civica in mio sostegno : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Penso che verrà proposta lista civica in mio sostegno”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Gli elettori non mi conoscono perché come sce

Elezioni regionali - se ne parla nella trasmissione 'Verba Volant' : Ospiti in studio Laura Venittelli - Massimiliano Scarabeo - Patrizia Manzo ... : ... in onda questa sera alle ore 21.00 in contemporanea su TLT Molise (canale 14) e in diretta streaming su Moliseweb.it. http://moliseweb.it/dati/Elezioni-regionali_-Conto-alla-rovescia--Tra-ipotesi-di-...