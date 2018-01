Elettrodomestici guasti | è meglio ripararli o sostituirli?

Leggi la notizia su correttainformazione

(Di giovedì 25 gennaio 2018) A differenza di quanto accadeva in passato, oggigiorno, quando un elettrodomestico si guasta si preferisce provvedere alla sua sostituzione, piuttosto che alla sua riparazione. Questo poiché gli apparecchi elettrici hanno, quasi sempre, prezzi più ragionevoli rispetto a quelli proposti per la loro sistemazione. Spesso, quindi, è più economico ricomprare un determinato dispositivo, che farlo aggiustare. Infatti, i ricambi sono tendenzialmente costosi, soprattutto qualora si voglia utilizzare quelli originali di una determinata marca. A ciò, inoltre, deve essere aggiunto il costo della manodopera necessaria per la riparazione a domicilio. Se il danno non è troppo grave, e qualora si abbia una buona capacità manuale, è possibile tentare di sistemare da sé l’elettrodomestico rotto, senza richiedere l’aiuto dell’assistenza. Tuttavia, non sono molte le persone che hanno le ...