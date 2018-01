Ecco quali alimenti ci proteggono dal cancro

WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - Ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti #Smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le Video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, [Video] oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Da #WhatsApp a #Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste ...

WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - Ecco quali : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocità e la facilità di utilizzo. Da WhatsApp a Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste applicazioni è ...

Polizze Rc Auto contraffatte - scoperti tre siti "fake" : Ecco quali sono - attenti alle truffe : Nuovo allarme dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che annuncia oggi di aver scoperto altri tre siti 'fake' che commercializzano Polizze r.c. Auto contraffatte. Il faro...

Rughe : ne esistono 4 tipi! Ecco quali sono e come ripristinare l'elasticità della pelle con L'Oréal Revitalift! : Ascoltando chi è over-40 mi sono però resa conto che, quando si tratta della nostra pelle, esiste davvero una nuova categoria che non vola, non solleva il mondo con un dito (almeno letteralmente), ma ...

Ecco quali sono i prodotti cosmetici più indicati durante la stagione invernale : Con il freddo anche il nostro viso ha bisogno di cura utilizzando prodotti specifici, in grado di contrastare le aggressioni climatiche come freddo, sbalzi termici, vento e pioggia che attaccano quotidianamente la nostra pelle. Occorre, specie in questi periodi, pensare a come proteggere il nostro viso dal freddo in modo semplice e immediato. La pelle tende a seccarsi durante la stagione invernale ed ha bisogno di trattamenti ad hoc che riescano ...

Marco Columbro/ Video - “Gli alieni? Gesù era uno di loro - l’ha detto il Papa. Ecco quali sono le loro specie” : Marco Columbro, ospite a Mattino 5, conferma l'esistenza di forme di vita aliena che lanciano messaggi d'amore all'umanità. Anche i potenti della Terra sarebbero informati sul caso(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Frutti delle meraviglie : Ecco quali sono questi veri e propri portafortuna : Capita molte volte di trovare in un limoneto dei Frutti dalle forme un po’ stravaganti, che presentano tentacoli, bernoccoli o sono estremamente grandi eppure crescono insieme agli altri limoni “normali”. questi Frutti sono chiamati meraviglie o Frutti delle meraviglie poiché vengono colonizzati dall’acaro Eriophyes sheldoni, detto appunto acaro delle meraviglie. Questo acaro vive principalmente sulle piante di limone ma può ...

Ismea-Qualivita : Grana Padano e ProsEcco trainano valore DOP IGP : Roma, 23 gen. (askanews) Sono Grana Padano e Prosecco le produzioni DOP e IGP a trainare rispettivamente, per valore alla produzione, il comparto del food e quello del wine. Il primo con un valore ...

Vermi nematodi del genere “Anisakis” : Ecco quali piatti sono a rischio : L’anisakidosi è un’infezione parassitaria legata al consumo di pesce crudo o poco cotto, in particolare presente in diversi piatti tipici come l’apprezzatissimo sushi. Tale infezione è scatenata dai Vermi nematodi del genere Anisakis, conosciuta anche col nome di malattia del verme delle aringhe. Questi Vermi del genere anisakis si trovano nei mammiferi marini, quali pinnipedi (foche e trichechi) e cetacei (balene, delfini, focene), che ne ...

Calciomercato - parla l’agente Pasqualin : “Ecco cosa faranno Roma e Napoli” : “Come da tradizione, questo di gennaio non e’ un mercato che infiamma la fantasia dei tifosi: e’ insulso, di scarso appeal, con nomi non eccitanti. Bisogna lavorare con la fantasia e fare ad esempio come l’Inter, che fa un mercato di fantasia”. Lo ha detto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’, su Gr parlamento, il procuratore sportivo ed avvocato Claudio Pasqualin. “cosa deve fare Rafinha per ...

Camila Cabello : Ecco quali canzoni del suo nuovo album sono le preferite di Taylor Swift : Dopo Shawn Mendes e Demi Lovato, Camila Cabello e il suo primo album solista hanno conquistato un’altra grande star della musica. [arc id=”125b8bc0-dc3a-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Questa volta stiamo parlando di Taylor Swift, collega e BFF di Camila. In una recente intervista fatta da Zach Sang, la pop star di “Havana” ha rivelato le impressioni di Tay Tay sul disco “Camila”. Indovina un po’? Non ...

Politica - elezioni 4 marzo 2018 : Ecco '20 punti per una vita di qualità' del M5S : In vista delle elezioni che si terranno il 4 marzo 2018, molti partiti hanno cominciato a cambiare volto e ad esporre le proprie promesse elettorali. Non mancano anche le promesse assurde ed esagerate che i politici si divertono a spiattellare nella speranza di conquistare qualche italiano solo per avere un voto in più. Gli argomenti più comuni vanno dall’abolizione del canone RAI alla revisione della Legge Fornero [VIDEO], dalle tasse ...

MONTE SORATTE/ Ecco quali sono i riti pagani che si consumavano sul monte laziale (Voyager) : monte SORATTE, andiamo alla scoperta di quelli che sono i riti sacrificali che si svolgevano sul monte laziale, di cui ci parlerà Roberto Giacobbo su Voyager.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 06:41:00 GMT)