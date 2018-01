DZEKO AL CHELSEA? Calciomercato Roma | manca l’intesa con i Blues | salta anche Emerson

Mercato : Chelsea-DZEKO si decide - Pastore vuole l'Inter : L'affaire DZEKO turba i sonni dei tifosi di fede giallorossa, ancora sospesi fra la possibilità che centravanti possa lasciare la Capitale e il mancato accordo con il Chelsea. Il club londinese ha ...

DZEKO al Chelsea?/ Calciomercato Roma - manca l’intesa con i Blues : il bosniaco sogna gli Usa : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Chelsea - Conte ‘chiama’ DZEKO ed Emerson con messaggi alla società : “organico ristretto” : Continuano le lamentele di Antonio Conte per l’organico ristretto del suo Chelsea. Il tecnico leccese, dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup per mano dell’Arsenal, si è sfogato mandando messaggi alla società, ‘chiamando’ di fatto Dzeko ed Emerson: “Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, in questa stagione ho fatto molto turnover, anche perché sarebbe ...

Chelsea-DZEKO - gli ultimi importanti aggiornamenti : l’attaccante sorprende tutti : Continua la trattativa di mercato tra Chelsea e Roma per Emerson e Dzeko, nelle ultime ore nuovi importanti aggiornamenti e che riguardano l’attaccante bosniaco. Il calciatore si è allenato regolarmente con il club giallorosso nel pomeriggio e per il momento la situazione con i Blues è in standby, manca l’ultimo tassello per la fumata bianca ed è proprio la volontà di Dzeko. Il calciatore non è ancora convinto di accettare alle ...

Roma - DZEKO-Chelsea : ore decisive. Di Francesco non demorde : ” Io lo faccio giocare…” : Roma, Dzeko-Chelsea: ore decisive. Di Francesco non demorde: ” Io lo faccio giocare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Dzeko-Chelsea- Quello messo a segno nel match di ieri sera contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultimo gol di Dzeko in maglia giallorossa. Un gol d’addio, un gol prima del concedo. Tuttavia la trattativa ...

DZEKO salva la Roma contro la Sampdoria. Cessione al Chelsea? Forse... : 'La Roma come tutti i club del mondo ascolta' ha dichiarato, 'le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che finora le offerte che sono ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - DZEKO si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

DZEKO-Chelsea - il bosniaco frena e impone le condizioni : ... la lettera di un tifoso Pagelle Sampdoria Roma: Alisson ancora il migliore, Dzeko nervoso ma decisivo, Quagliarella non si ferma più! Sampdoria-Roma, diretta tv e live streaming recupero serie A 24 ...

Roma - Monchi : "DZEKO? Dal Chelsea una proposta che non ci ha soddisfatto" : "La Roma è disposta ad ascoltare le offerte che arrivano per i propri calciatori, poi decide. In questo momento Edin è con noi, le proposte che sono arrivate finora non sono state considerate ...

