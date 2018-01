: Due bagni invernali nelle fontane romane - ChiaraBezzo : Due bagni invernali nelle fontane romane - dolcecreatura : "papà mi porti una tachi" è da 10 minuti che vaga in giro tra i due bagni. mamma torna dal lavoro e aiuta tua figlia - casaperme : Appartamento PAVIA (PV) Rif.14079: Pavia San Lanfranco via Oglio: soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni… - AggiungereNome : Raga, c’è uno BONO che tra due mesi deve andare in erasmus e vuole uscire con me. Gesù, cosa ti ho fatto di male?… - kekka_pa : 3 bagni in casa e puntualmente usano sempre il mio! 3 bagni in casa e puntualmente a due su tre manca sempre la ca… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ieri, 24 gennaio, nella Capitale sono accaduti due episodi singolari, non soltanto per le modalità con cui si sono svolti ma soprattutto in relazione alle temperature esterne che, per quanto a Roma siano miti, non sono certo estive. Le vere protagoniste di queste vicende paradossali sono state due: la prima è la Fontana dei Quattro Fiumi situata in Piazza Navona, stupenda opera barocca creata dal Bernini e commissionata da papa Innocenzo X con l'obiettivo di rappresentare la supremazia della Chiesa cattolica sulle quattro altre parti del mondo. La seconda fontana protagonista è quella delle Tartarughe, locata nella bellissima piazza Mattei. Analizzando i fatti in ordine cronologico partiamo da quello verificatosi ieri pomeriggio. Una donna di trentatré anni originaria di Siena e attualmente senza fissa dimora si è spogliata completamente e si è immersa nella fontana Dei ...