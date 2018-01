Dragon Ball | cinque curiosità sui cyborg della serie Z

Dragon Ball Fighter Z : Come sbloccare l’Androide 21 : Se avete acquistato Dragon Ball Fighter Z e vi state chiedendo Come sbloccare l’Androide 21, allora siete nel posto giusto. Scopriamo insieme tutto quello che c’e da sapere. Come ottenere l’Androide 21 in Dragon Ball Fighter Z L’Androide 21 è una new entry per l’universo di Dragon Ball, ideata dallo stesso Akira Toriyama, Come per i Super Saiyan Blue, non è disponibile fin da subito, Come fare dunque ...

In un easter egg di Dragon Ball FighterZ Yamcha si prende la sua vendetta : Dragon Ball FighterZ nasconde una sfilza di easter egg che faranno gongolare tutti gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama. Tra questi ci sono le bellissime Conclusioni Spettacolari, che ricreano tramite una dettaglia cutscene alcune scene memorabili e iconiche del manga o dell'anime: una delle Conclusioni riguarda il buon Yamcha che, se sconfitto da Nappa, cadrà vittima di una sequenza video in cui i Saibamen si lasceranno esplodere su di ...

Come evocare Shenron in Dragon Ball FighterZ : Anche in Dragon Ball Fighter Z Come nei precedenti titoli, è possibile evocare il Drago Shenron, raccogliendo naturalmente le Sfere del Drago. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per esprimere i desideri. Dragon Ball Fighter Z: Come evocare il Drago Shenron In attesa di conoscere la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi cosa dovete fare per per evocare il Drago Shenron. Mettendo a segno delle ...

Nuova open beta per Dragon Ball FighterZ su Xbox One : L'atteso fighting game Dragon Ball FighterZ, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori domani, 25 gennaio (dal 26 gennaio le versioni digitali per console e PC via STEAM).Il gioco, quindi, è ormai in arrivo a breve, ma, come segnala Gematsu, i possessori di Xbox One avranno ancora un po'di tempo per provare Dragon Ball FighterZ. Infatti, Bandai Namco ha comunicato che, per ...

Come sbloccare in Dragon Ball FighterZ Goku e Vegeta Super Saiyan Blue e Androide 21 : Il roster di Dragon Ball FighterZ propone, in totale, ventiquattro personaggi giocabili: la maggior parte di questi saranno disponibili già al lancio del gioco completo, ma c'è qualche combattente per il quale dovrete faticare un po'. Ci riferiamo, in particolare, a chi non compare in gran parte dello Story Mode del titolo o ne corrisponde l'obbiettivo finale: quindi, Goku e Vegeta Super Saiyan Blue e Majin Androide 21. Per quanto riguarda la ...

Alle 21 diretta con Eurolive : Dragon Ball FighterZ e molto altro in compagnia della redazione : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento.Torna Eurolive, un appuntamento come sempre focalizzato sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi giorni. Tra gli argomenti più importanti della serata ci sarà sicuramente ...

Dragon Ball FighterZ si mostra in un ultimo trailer prima del lancio! : Pronti all’arrivo di quello che promette di essere il miglior picchiaduro di DRAGONBALL di sempre? Beccatevi questo trailer e un comunicato stampa di DRAGON BALL FighterZ! Il fighting game più atteso dell’anno è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori. Al termine della settimana, tutti gli appassionati potranno unirsi in […] The post DRAGON BALL FighterZ si mostra in un ultimo trailer prima del lancio! ...

Dragon Ball FIGHTER Z Guida : Come sbloccare Goku e Vegeta Super Saiyan Blue : Nell’attesa di conoscere le nostre impressioni su DRAGON BALL FIGHTER Z, vogliamo condividere con voi in anteprima una Guida, la quale potrebbe tornarvi utile se avete intenzione di acquistare il gioco, ossia Come sbloccare i Super Saiyan Blue. Goku e Vegeta Super Saiyan Blue: Come ottenerli in DRAGON BALL FIGHTER Z Vi sono vari modi per ottenere i due Super Saiyan Blue in DRAGON BALL FIGHTER Z: Prenotando il gioco entro e non ...

Immagini Dragon Ball Xenoverse 2 in alta definizione dedicate a Jiren - C17 e Fuu dall’Extra Pack 2 : Fresche di giornata, arrivano le prime Immagini dedicate ai contenuti dell'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2: i personaggi inclusi all'interno, insieme a una nuova modalità storia, saranno Jiren e C17 in versione Ranger direttamente dal Torneo del Potere di Dragon Ball Super, insieme anche al misterioso Fuu. Le Immagini ci mostrano i move set che avranno Ranger 17 e Jiren, ma anche qualche porzione di storia in cui comparirà Fuu e ...

Il miglior videogioco di Dragon Ball di tutti i tempi? La critica internazionale dà i voti a Dragon Ball FighterZ : Dopo annunci e fasi beta in molti se lo sono chiesto in più di un'occasione: Dragon Ball FighterZ è il miglior videogioco di Dragon Ball di tutti i tempi? Sicuramente una domanda la cui risposta è molto complessa ma intanto possiamo dare un'occhiata ai voti della critica internazionale per capire se l'accoglienza è stata quanto meno all'altezza delle altissime aspettative.Mentre diverse testate hanno deciso di sospendere il voto per testare al ...

Uno sguardo alla Storia di Dragon Ball FighterZ - gameplay sui primi 18 minuti : In questi giorni impazzano i video gameplay, le informazioni (e gli spoiler, anche) su Dragon Ball FighterZ grazie a chi ha ricevuto la propria copia del gioco di Arc System Works anzitempo. Oggi vi proponiamo un video che mostra i primi 18 minuti della Storia del nuovo picchiaduro targato Bandai Namco. La clip è disponibile in basso, ma è chiaro che se non volete spoiler di alcun tipo (anche se qui non ve ne sono di particolari, né vengono ...

Dragon Ball FighterZ : ecco la lista dei trofei : Dragon Ball FighterZ sta per giungere su scaffali e store di tutto il mondo e mentre attendiamo, Dualshockers riporta la lista dei trofei che saranno bloccabili in gioco.Naturalmente si potranno incorrere in spoiler, per cui proseguite con la lettura solo se questa circostanza non vi interessa.Dragon Ball FighterZ avrà un totale di 36 trofei: 1 Platino, 5 Oro, 10 Argento, 20 Bronzo.Read more…

Trailer di lancio Dragon Ball FighterZ e character video su Majin Androide 21 disponibili : Mancano pochissimi giorni al lancio di Dragon Ball FighterZ, attesissimo picchiaduro targato Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco. Il gioco non è ancor uscito ufficialmente, ma l'editore ha già diffuso online il Trailer di lancio e un character video dedicato a Majin Androide 21, l'ultimo personaggio giocabile del roster finale. Il Trailer di lancio, realizzato e montato con grande maestria, mostra sia scene di gameplay che qualche ...

Dragon Ball FighterZ si mostra nel trailer di lancio : L'atteso fighting game Dragon Ball FighterZ, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori. Al termine della settimana, tutti gli appassionati potranno unirsi in combattimenti infiniti e spettacolari contro lottatori potentissimi! Nell'attesa, BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato oggi il trailer di lancio del gioco e nuovi dettagli sui titoli di Dragon Ball.C'è un nuovo ...