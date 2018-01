DOWNSIZING ovvero piccolo è meglio

: Downsizing ovvero come vivere alla grande in soli 12 centimetri - fainformazione : Downsizing ovvero come vivere alla grande in soli 12 centimetri - fainfocultura : Downsizing ovvero come vivere alla grande in soli 12 centimetri -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Esce nelle sale italiane il 25 gennaio, film co-sceneggiato e diretto da Alexander Payne (“Sideways – In viaggio con Jack”, 2004; “The Descendants – Paradiso amaro”, 2011), con Matt Damon nel ruolo del protagonista principale. Già presentata in apertura dello scorso Festival di Venezia, dove era stata (inspiegabilmente) accolta con fragorosi applausi dagli addetti ai lavori, l’opera è ambientata in un futuro prossimo nonspecificato dove – tanto per cambiare – si è sull’orlo dell’estinzione di massa causa catastrofe, in questo caso ambientale. La trama Un team di scienziati negli anni ’50 individua come principale problema per la sopravvivenza del genere umano la sovrappopolazione, e si adopera per mettere in atto la soluzione più ovvia, già felicemente adottata dai Puffi: diventare alti due mele o poco più (nella fattispecie, 12 cm). Riducendo le dimensioni degli ...