Donald Trump ha chiesto in prestito al Guggenheim un quadro di Van Gogh | il Guggenheim

Donald Trump arrivato a Davos - vede May e Netanyahu : "Saro' presto a Davos, Svizzera - ha scritto su twitter poco prima di partire - per dire al mondo quanto e' formidabile l'America e come va bene. La nostra economia ora sta avendo un boom e con tutto ...

Il primo anno di Donald Trump da presidente - in cifre : È passato poco più di un anno da quando Donald Trump è diventato ufficialmente il presidente degli Stati Uniti. Un buon modo per riassumere questi 12 mesi – passati tra guerre nucleari minacciate e crisi quasi quotidiane – è affidarsi ai The post Il primo anno di Donald Trump da presidente, in cifre appeared first on Il Post.

"Trump is not welcome". Proteste anti-Donald a Davos - dove il presidente Usa arriva giovedì : "Trump not welcome", "Trump non è il benvenuto". È lo slogan che hanno gridato centinaia di manifestanti mentre sfilavano per le strade del distretto finanziario di Zurigo per protestare contro l'arrivo del presidente Usa al World Economic Forum organizzato quest'anno a Davos. Nei prossimi giorni è infatti previsto un suo intervento al summit internazionale. La manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi e ...

Russiagate - Il procuratore Mueller vuole sentire Donald Trump : Robert Mueller alza il tiro. Dopo aver convinto a deporre l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, il procuratore speciale del Russiagate ha già messo sotto torchio l'attorney general Jeff Sessions, primo membro del governo ad essere sentito nelle indagini. Ed ora intende interrogare nelle prossime settimane lo stesso Donald Trump, in particolare sulla sua decisione di cacciare il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ...

Fine dello shutdown negli Stati Uniti : democratici e repubblicani trovano un accordo. Donald Trump sarà al Forum Davos : I democratici americani hanno raggiunto un accordo con la maggioranza repubblicana che consentirà la riapertura dell'amministrazione, chiusa da tre giorni. Si tratta, ha spiegato il capo della minoranza al Senato Chuck Schumer, di una "intesa" finalizzata a "proseguire il negoziato in vista di un accordo globale sui temi in discussione".L'accordo che ha sbloccato la situazione al Senato prevede una proroga dell'esercizio provvisorio fino ...

Donald Trump - un anno da presidente in 30 foto : Donald Trump ha tagliato il traguardo del primo anno da presidente alla Casa Bianca: si era insediato infatti il 20 gennaio 2017. Dodici mesi vissuti intensamente tra provvedimenti che hanno fatto discutere, viaggi all’estero, siluramenti, gaffe e lo spauracchio permanente dell’inchiesta Russiagate (qui un’analisi sul suo primo anno). Molti protagonisti della prima ora hanno lasciato l’amministrazione, dallo stratega ...

Edward Snowden : Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra : Edward Snowden: Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra Che i media siano controllati e che si auto-censurino per salvarsi il sedere, lo sa anche un cacciavite. Ma che due notizie bomba sul Presidente della nazione più potente del mondo, e accessibili a tutti, possano lo stesso per un ordine di […] L'articolo Edward Snowden: Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra proviene da Essere-Informati.it.

Donald Trump - il bilancio di un anno di presidenza : tempesta politica continua - retorica esplosiva. Temi cruciali in bilico : Quanti, il 20 gennaio 2017, avrebbero potuto prevedere eventi e carattere del primo anno di presidenza di Donald Trump? La campagna presidenziale – la battaglia politica e umana tra Trump e Hillary Clinton – era stata dura, insolita, esplosiva; il risultato elettorale era stato sorprendente. Ma pochi, il 20 gennaio 2017, quando Trump giurò per diventare presidente e parlò di “carneficina americana”, avrebbero potuto davvero prevedere gli eventi ...

Negli Stati Uniti scatta lo shutdown : chiusi gli uffici amministrativi federali. Il Senato infligge un nuovo colpo a Donald Trump : Ad un anno esatto dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il Senato dalla risicata maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo al presidente respingendo il provvedimento sul bilancio di governo e innescando il temuto shutdown, ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali. Una circostanza verificatasi l'ultima volta nel 2013 con Barack Obama presidente, ma è la prima volta che accade con un partito che controlla ...

Cosa ne pensa dell'arrivo di Donald Trump a Davos? : Una Cosa è certa: indipendentemente dal fatto che lui e la sua politica piacciano o meno, Donald Trump non lascia nessuno indifferente. E a Davos, il suo arrivo non rappresenta solo una sfida per gli ...

Donald Trump sta benone - è la democrazia Usa che agonizza : Donald Trump sta bene, benissimo. Anzi, sta tanto bene che meglio non potrebbe stare. E il vero segreto d’un tanto debordante stato di buona salute – corporea e mentale – va ricercato, semplicemente, nei suoi “incredibili” geni. O, volendo riportare letteralmente le parole del dottor Ronny L. Jackson, sotto-ammiraglio e medico della Marina militare, va ricercato nei “suoi geni incredibilmente buoni” perché questo è, altrettanto semplicemente, ...

Il ricordo di Martin Luther King - il presente di Donald Trump : un'America mai così distante da se stessa : Le parole dell'attivista e Premio Nobel per la Pace non hanno mai smesso di riecheggiare tra le menti, i volti e la politica di questo Paese, ma, mai come quest'anno, assumono una rilevanza ed un ...