Don Matteo 11 | le anticipazioni della terza puntata

Don Matteo 11/ Anticipazioni terza puntata 25 gennaio : il capitano Olivieri cerca di riconquistare Giovanni : Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don MATTEO 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:43:00 GMT)

Terza puntata di Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni del 25 gennaio : il piano di Cecchini per Anna : Nella Terza puntata di Don Matteo 11, in onda stasera 25 gennaio su Rai1, le cose iniziano a intensificarsi per la new entry, il Capitano Anna Olivieri. I problemi con l'ex fidanzato Giovanni, sempre più ferreo nella sua decisione di prendere i voti, sono evidenti, ma inaspettatamente ci penserà il Maresciallo Cecchini a darle una mano con un piano, a suo detto infallibile. Ci riuscirà? Stasera su Rai1 andranno in onda altri due episodi ...

ANNA OLIVIERI/ Video - il capitano va alla conquista dell'ex fidanzato (Don Matteo 11) : ANNA OLIVIERI si appresta a riconquistare il cuore del suo ex fidanzato grazie all'aiuto del Maresciallo Cecchini. Questo e molto altro accadrà in Don Matteo 11!(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:01:00 GMT)

Don Matteo 11 – Terza puntata del 25 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E dopo l’exploit di ascolti del debutto, ottimi ascolti confermati anche giovedì scorso, Terza puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective più amato dagli italiani. Iniziata nel 2000, col passare degli anni […] L'articolo Don Matteo 11 – Terza puntata del 25 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 25 gennaio : il piano di Cecchini per il capitano Olivieri : Archiviato il successo della prima messa in onda e la conferma ulteriore del secondo appuntamento, giovedì 25 gennaio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie Rai con la terza serata della nuova stagione sulle peripezie dell’ormai celebre sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi mentre la ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni terza puntata 25 gennaio 2018 : L'appuntamento con la trama di Don Matteo 11 è per giovedì 25 gennaio 2018: le anticipazioni sulla terza puntata sono già in nostro possesso e state per scoprirle, ma, prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, permetteteci di dire che i nuovi personaggi sono stati introdotti nel modo giusto, almeno dopo aver visto i primi appuntamenti. Avevamo un po' di timore per la sostituzione del capitano e invece anche Anna Olivieri è molto ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con quasi 7 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 si conferma leader negli Ascolti di prima serata anche con la seconda puntata in onda su Rai1 il 18 gennaio. La fiction con Terence Hill ha infatti incassato 6 milioni 906mila telespettatori e uno share del 28,7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Cado dalle nubi è stato visto da 3.347.000 spettatori pari al 14,68% di share. Italia 1 con Thor ha conquistato 1.566.000 telespettatori e il 6,35%. Appena fuori dal podio Rai3 ...

Don Matteo 11 - terza puntata : Anna e Giovanni torneranno insieme? : La terza puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel primo vedremo il sacerdote indagare sull’aggressione di una compagna di classe di Sofia, nel secondo invece si parlerà di una giovane cantante non indifferente alla “Capitana”. Nel terzo appuntamento della fiction, che andrà in onda giovedì 25 gennaio alle 21.25 su Rai 1, il Capitano Anna Olivieri sarà alle prese con le sue vicende ...

Don Matteo 11 - nuovo trionfo auditel : Roma, 19 gennaio 2017 - Terence Hill doppia Checco Zalone. Ieri sera, su Raiuno, sono andati in onda due nuovi episodi della fiction Don Matteo 11 seguiti da 6.906mila telespettatori pari al 28.7% di ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con oltre 7 - 4 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 si conferma leader negli Ascolti di prima serata anche con la seconda puntata in onda su Rai1 il 18 gennaio. La fiction con Terence Hill ha infatti incassato 7.424.000 telespettatori e il 27,56% nel primo episodio, e 6.508.000 e il 29,74% nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Cado dalle nubi è stato visto da 3.347.000 spettatori pari al 14,68% di share. Italia 1 con Thor ha conquistato 1.566.000 telespettatori e il ...

Ascolti tv - miracolo Don Matteo : batte anche Checco Zalone : Memore del successo di una settimana fa, quando "Quo Vado" di Checco Zalone, su Canale 5, ha sbaragliato la concorrenza Rai...