Diritti tv | Formula 1 a Sky e accordo con Rai per la Champions

: #TorinoFC Diritti tv: Champions League anche sulla Rai, Formula 1 solo su Sky e Tv8 - gazzettaGranata : #TorinoFC Diritti tv: Champions League anche sulla Rai, Formula 1 solo su Sky e Tv8 - focus_motori : Formula 1, diritti tv a Sky per 3 anni. Monza in chiaro: Formula 1, diritti tv a Sky per 3… - vola_lazio : Diritti tv: Champions League anche sulla Rai, Formula 1 solo su Sky e Tv8 - maridesi9624 : RT @f1world_it: Formula 1 | UFFICIALE: Sky Italia si appropria dei diritti fino al 2020 - marcm1969 : RT @Gazzetta_it: Formula 1, diritti tv a Sky per 3 anni. Monza in chiaro -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Saranno di Sky per i prossimi tre anni itelevisivi per trasmettere i Gran premi di1. Dal 2018 al 2020 l'emittente satellitare avrà tutte le gare in diretta e in esclusiva, che manderà in onda su tutte le piattaforme, dalla pay tv allo streaming e alla mobilità, grazie a unraggiunto con il circuito automobilistico.Nel 2017 saranno 17 i Gran Premi che andranno in onda esclusivamente su Sky Sport F1 HD, sul canale 207, mentre i rimanenti quattro, incluso quello d'Italia, sarà anche in chiaro su Tv8, che avrà la possibilità di trasmettere gli altri appuntamenti del mondiale soltanto in differita.Grazie a undi Sky con la Rai, tornerà poi in chiaro laLeague. La televisione pubblica avrà iin esclusiva per mandare in onda in prima serata la miglior partito del turno del mercoledì in cui scende in campo un club italiano. Il ...