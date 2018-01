Diritti tv | Euro 2020 a Sky | Nazionale e Champions League anche sulla Rai

Sky Sport acquista i Diritti integrali degli Europei di Calcio 2020 : Due grandi eventi da vivere dall’inizio alla fine con il miglior racconto possibile, tra tecnologia e competenza al commento: oltre a tutta la Formula 1 in diretta fino al 2020, su Sky anche i prossimi Europei di Calcio. Grazie a un accordo con UEFA, Sky annuncia infatti di aver acquisito i diritti di tutti i match degli Europei di Calcio 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Dopo Euro 2016<sup...

Corruzione Uefa - Platini : ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo : Uefa, il discorso d'addio di Platini: "Ho la coscienza tranquilla" MEDIO EVO - La sanzione quindi sarebbe stata "politica", secondo i legali di Platini che parlano di violazione degli articoli 6 ...

Rimpatri di massa - la Corte europea dei Diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei migranti sudanesi : Era il 24 agosto 2016 quando 40 cittadini sudanesi, fermati dalla polizia a Ventimiglia, vennero espulsi e Rimpatriati a seguito di un accordo di cooperazione firmato dal capo della Polizia Gabrielli ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : come vederli in tv? Fox si aggiudica i Diritti : Grande novità per i tifosi della nazionale italiana di Calcio a 5. Fox ha infatti dato notizia di essersi aggiudicata i diritti TV degli Europei di Futsal 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. come riportato dall’ANSA, Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Presente ovviamente la nazionale tricolore, guidata da ...

La svolta di Trump su Gerusalemme - le violazioni dei Diritti umani e la sfida dell'Europa : Infine, dobbiamo tener presente come la frammentazione delle comunità palestinesi e la separazione della Striscia di Gaza dal resto degli OPT, da Israele e dal mondo rendono impossibile una soluzione ...

Diretta da Treviso : Risparmiatori truffati - ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'uomo : di MoVimento 5 Stelle Non solo Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, i truffati dal sistema bancario connivente con la politica sono innumerevoli e sparsi per tutta l'Italia. Da Nord a Sud. Oggi siamo a Treviso, per parlare con voi e incontrarvi uno ad uno: saremo presenti con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, assieme all'eurodeputato David Borrelli, all'avvocato Gaetano Filograno e a tutte le associazioni a tutela dei ...

Cronaca di un divorzio annunciato : il punto sul negoziato Brexit e i Diritti dei cittadini europei : Mentre in Italia si festeggiava l'Immacolata e si tiravano fuori presepi e alberi di Natale, i giornali inglesi inneggiavano venerdì al raggiungimento di uno storico accordo di divorzio tra Regno Unito e UE. Ma fino a che punto si tratta di un accordo? E quanto 'storico' è il suo contenuto? Questo post mira a offrire un chiarimento su due aspetti: il ruolo e valore giuridico della relazione comune diffusa dalla Commissione europea ...

Diritti tv - due bonifici mettono nei guai Galliani : 50mila euro sul conto dell’ex moglie. La Procura : “È lui il beneficiario” : Due bonifici diversi, estero su estero, dallo stesso importo (25mila euro ciascuno) e nello stesso mese (dicembre 2016), che secondo gli inquirenti presentano “forti criticità”: ad emettere il pagamento è Andrea Francesco Silva, ex dipendente della Mp & Silva e consulente di Milan e Juventus, specialista dei Diritti tv; ad incassarlo è Malika El Hazzazi, ex moglie di Adriano Galliani, all’epoca dei fatti ancora amministratore delegato ...

Oggi c’è l’udienza per l’incandidabilità di Berlusconi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo : L'ex presidente del Consiglio chiederà di invalidare la cosiddetta "legge Severino" che gli impedisce di candidarsi, ma la sentenza non dovrebbe arrivare in tempo per le elezioni The post Oggi c’è l’udienza per l’incandidabilità di Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell’uomo appeared first on Il Post.

