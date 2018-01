Diritti Tv | Champions League anche sulla Rai | una gara delle italiane in chiaro

TV : F1 - a Sky i Diritti tv per i prossimi tre anni. Torna la Champions in Rai : Da Melbourne ad Abu Dhabi, le 21 gare della stagione saranno visibili tutte in diretta solo su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato acceso 24 ore su 24, con sempre nuovi appuntamenti pre e post GP, ...

Diritti tv - ufficiale la svolta per la Champions League : i dettagli dell’accordo tra Sky e Rai : In tema di calciomercato il mese di gennaio è caratterizzato da molte trattative. Il primo mese dell’anno però è il momento in cui si tratta anche per i Diritti televisivi dei maggiori eventi sportivi. Mentre Mediaset si è assicurata tutte le gare dei Mondiali di Russia 2018, che andranno in onda in chiaro, la Rai a risposto accaparrandosi i Diritti di alcune delle gare del prossimo triennio di Champions League. Nell’accordo con Sky ...

Diritti tv - Formula 1 a Sky e accordo con Rai per la Champions : Saranno di Sky per i prossimi tre anni i Diritti televisivi per trasmettere i Gran premi di Formula 1. Dal 2018 al 2020 l'emittente satellitare avrà tutte le gare in diretta e in esclusiva, che manderà in onda su tutte le piattaforme, dalla pay tv allo streaming e alla mobilità, grazie a un accordo raggiunto con il circuito automobilistico.Nel 2017 saranno 17 i Gran Premi che andranno in onda esclusivamente su Sky Sport F1 HD, sul canale ...

Classifica ricavi Diritti tv : Juventus nella top 5 grazie alla finale di Champions : I bianconeri sono stati il club che nella scorsa stagione ha incassato più di tutti in termini di diritti tv dalle competizioni europee. L'articolo Classifica ricavi diritti tv: Juventus nella top 5 grazie alla finale di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - la Rai pronta al colpaccio Champions League ma può perdere un evento importante! : In tema di calciomercato il mese di gennaio è caratterizzato da molte trattative. Il primo mese dell’anno però è il momento in cui si tratta anche per i Diritti televisivi dei maggiori eventi sportivi. Mentre Mediaset si è assicurata tutte le gare dei Mondiali di Russia 2018, che andranno in onda in chiaro, la Rai è pronta a rispondere con altro importante colpaccio: si tratta della Champions League. La tv di stato è in trattativa con Sky, ...