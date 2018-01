Dichiarazioni dei redditi | ancora pochi giorni per evitare la ' stangata'

Isola dei Famosi - De Martino punge Belen : Di Dichiarazioni ne ho fatte troppe : La prima puntata/prova dell' Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino .Il ballerino di Amici, infatti, è sembrato a suo agio davanti alle telecamere, non si è scomposto di fronte a situazioni difficili da gestire e ha fatto divertire i telespettatori con qualche battuta. Ma proprio una battuta ha attirato l'attenzione del pubblico. Dopo essersi buttato dall'elicottero, ...

Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi : le prime Dichiarazioni dell’ex tronista : Isola dei Famosi , Rosa Perrotta naufraga: una speciale dedica social prima della partenza Rosa Perrotta è una delle naufraghe della nuova Isola dei Famosi . L’ex tronista ha dovuto tenere nascosta la sua presenza per un po’ di tempo, ma ora il tutto è stato ufficializzato. Dopo tanto silenzio, la fidanzata di Pietro Tartaglione può finalmente […] L'articolo Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi : le prime dichiarazioni ...

Dichiarazioni dei redditi : nel 2017 ai partiti 15 - 3 milioni dai contribuenti : 8 vanno al Pd : Sono 1.228.311, su quasi 41 milioni , i contribuenti che con le Dichiarazioni 2017 , relative ai redditi dell'anno precedente, hanno scelto di destinare il 2 per mille ai partiti politici. Circa la metà,...

MERAVIGLIE - LA PENISOLA DEI TESORI/ Pagelle - Alberto Angela : le Dichiarazioni di Maggioni e Orfeo : MERAVIGLIE , la PENISOLA dei TESORI , le Pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela : viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Nuoto - Assoluti Copenhagen 2017 : le Dichiarazioni dei protagonisti. Dotto : “Dedico la vittoria a Magnini”; Orsi : “Una piccola rivincita”; Sabbioni : “Non ci credo ancora..” : Ultima giornata di trionfi nella vasca corta della Royal Arena per l’Italia negli Europei di Nuoto 2017 a Copenhagen (Danimarca). 3 ori ed un argento il computo del day-5 con i successi di Luca Dotto , Marco Orsi e Simone Sabbioni a regalare le emozioni più forti agli sportivi. Di seguito le dichiarazioni dei tre protagonisti Luca Dotto : “Un successo significativo che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti prima dell’annata ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : le Dichiarazioni dei protagonisti. Scozzoli : “Un tempo inaspettato”; Cusinato : “Il lavoro paga”; Pellegrini : “La mia annata è finita a Budapest” : Sono 13 le medaglie dell’Italia ad una giornata dal termine degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) e sono davvero tanti i temi espressi dai protagonisti e dagli addetti ai lavori al termine di un day-4 che ha visto l’argento di Fabio Scozzoli nei 100 rana ed i due bronzi di Ilaria Cusinato nei 200 misti e della staffetta 4×50 stile libero mista. Partendo dalla giovane classe ’99, allieva di Stefano ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : le Dichiarazioni dei protagonisti. Pellegrini : 'Contenta per l'obiettivo raggiunto'; Paltrinieri : 'Non ... : Sono contentissima e credo che l'aver disputato gare di Coppa del Mondo mi abbia aiutato a prendere maggior dimestichezza con certi contesti. Non avendo mai fatto parte di una nazionale giovanile, il ...