Se gli altri partiti "vorranno aggiungere altri temi, per trovare la quadra, per trovare delleio sono d'accordissimo". Lo afferma, in merito alla possibile convergenza post-voto con gli altri partiti per il governo,il capo politico del M5S Di, ospite di Agorà. "Non sono disponibile allo scambio di poltrone e il reclutamento dei voltagabbana".Poi una critica Salvini,"venduto al centrodestra" e ironizza sul leader di Forza Italia:"Tajani candidato premier? Berlusconi ne lancia uno a settimana".(Di giovedì 25 gennaio 2018)