Di Francesco e la clamorosa accusa al Var | “non risolve gli errori” E su Dzeko…

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ al termine della sfida pareggiata con la Sampdoria, il tecnico della Roma, Eusebio Di, ha lanciato accuse pesanti al Var: “Siamo andati in svantaggio per una situazione irregolare. Non condivido determinate scelte che condizionano la partita. Il lato positivo del Var è che riduce al minimo le polemiche di tutti, ma nongli errori. Non sono favorevolissimo al suo utilizzo”. E su Dzeko: “Dzeko non si vede sembra ma c’è e incide. Finché è a disposizione e sarà della Roma, io Dzeko lo farò giocare perché è un professionista serio ed è preziosissimo per me e per la squadra. Sono felicissimo dello spirito e del gioco visto oggi. Se proseguiremo così andremo a riprenderci quanto lasciato per strada” L'articolo Die laal Var: “nongli errori”. E ...