Deragliato treno di pendolari nel milanese | diverse vittime e molti feriti

Treno Deragliato a Milano : 4 morti - 5 feriti graviRfi : cedimento strutturale dei binari - scambi ok : Paura a Pioltello, ultima fermata prima di arrivare a Milano Lambrate. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Causa ancora da accertare.

Treno Deragliato - il grave incidente di Milano provincia : Un Treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Sul luogo dell’incidente sono all’opera i Vigili del Fuoco. Il bilancio parla di almeno tre morti e ancora più feriti gravi, decine i feriti lievi. Diverse persone sono ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni. Molti i pendolari sul Treno regionale 10452 ...

Treno Deragliato a Pioltello - Salvini e Berlusconi : "Colpa dei tagli del governo". Il Pd : "Sciacalli" : Poco dopo le prime notizie sull'incidente mortale al Treno della rete lombarda partono le dichiarazioni dei politici. Berlusconi: "Problema di infrastrutture"....

Treno Deragliato a Pioltello : quattro morti e un centinaio di feriti - di cui una decina molto gravi : Il disastro alle 7 di giovedì mattina. Il convoglio di Trenord, composto da sei vagoni, era partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. quattro carrozze sono rimaste coinvolte nell’impatto, un centinaio le persone rimaste ferite. Linea interrotta

Treno Deragliato Pioltello - passeggera al telefono : "Mamma - aiuto!" - : questa la testimonianza riportata dalla madre di una ragazza che viaggiava sul Treno uscito dai binari a Seggiano di Pioltello questa mattina. "Ora non risponde al telefono", ha detto la donna

Trenord Deragliato a Milano - cosa sappiamo sulle cause dell'incidente : Milano, 25 gennaio 2018 - Ci vorrà tempo per chiarire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all' incidente ferroviario di oggi nel Milanese, ma dalle testimonianza arrivate finora è possibile ...