Deragliato treno di pendolari nel milanese | diverse vittime e molti feriti

Treno Deragliato a Pioltello : le immagini del luogo del disastro riprese dall’alto : Le immagini riprese dall’alto dalla Polizia del luogo dei disastro ferroviario di Pioltello, dove questa mattina un Treno delle ferrovie Trenord è deragliato dai binari.L’incidente ha provocato 4 morti e oltre 100 feriti, alcuni molto gravi L'articolo Treno deragliato a Pioltello: le immagini del luogo del disastro riprese dall’alto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - treno Deragliato a Pioltello : “Sassi spaccavano i finestrini - vedevamo scintille” : “Sono stata davvero fortunata, mi sento miracolata: mi sono trovata sull’unica carrozza dove non ci sono stati feriti. Poi quando sono scesa ho visto che era successo un disastro tutto intorno a noi“: lo ha raccontato Marcella, impiegata di 45 anni che questa mattina si trovava a bordo del treno deragliato nei pressi di Pioltello (Milano). “Sono partita questa mattina alle 6.43, da Treviglio, come faccio tutti i giorni. ...

Treno deragliato a Milano: morte 3 donne, 5 gravi | Rfi: cedimento strutturale dei binari, scambi ok Provvisorio il bilancio della sciagura avvenuta questa mattina a Pioltello dove è deragliato un Treno pendolari in arrivo da Cremona e diretto a Milano

Treno Deragliato a Pioltello : morte tre donne - 46 feriti di cui cinque molto gravi : Il disastro alle 7 di giovedì mattina. Il convoglio di Trenord, composto da sei vagoni, era partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. Tre carrozze sono rimaste coinvolte nell’impatto. Linea interrotta

Treno deragliato a Milano: 3 morti, 5 feriti gravi | Rfi: cedimento strutturale dei binari, scambi ok Ancora provvisorio il bilancio della sciagura avvenuta alle sette questa mattina a Pioltello dove è deragliato un Treno pendolari in arrivo da Cremona e diretto a Milano.

Treno Deragliato - Macello (Rfi) : “Cedimento di una rotaia a 2 - 3 km dal luogo dell’incidente” : “Il punto del deragliamento è avvenuto circa 2,3 km dal luogo dell’incidente. È avvenuto il cedimento infrastrutturale di una rotaia, però è prematuro stabilire se questo possa essere stata la causa o l’effetto dell’interazione ruota-rotaia”. Lo afferma Vincenzo Macello, direttore produzione territoriale Rfi Lombardia, presente sul luogo dell’incidente ferroviario a Seggiano di Pioltello avvenuto questa mattina. L'articolo Treno ...