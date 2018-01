Dall' Abu Dhabi Tour alla Tirreno-Adriatica | le emozioni di Aru all' esordio stagionale | le

L'avvocato del padre suicida di Frosinone - accusato Dall a figlia di abusi - parla : "Voleva dimostrare la sua innocenza" : "L'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa, avevamo parla to della eventuale nomina di un consulente di parte in vista dell'imminente incidente probatorio. C'era tutta la volontà di collaborare con la magistratura e di dimostrare la sua innocenza". Lo ha detto L'avvocato Domenico Di Tano, che assisteva il poliziotto della penitenziaria suicida tosi ieri mattina a Roccasecca ( Frosinone ) dopo le accuse di presunti abusi sessuali nei ...

L'agente penitenziario accusato Dalla figlia di abusi era già stato sospeso "per alcolismo e ludopatia" : Da un paio di mesi L'agente della polizia penitenziaria che si è tolto la vita dopo le accuse di violenza sessuale sulla figlia "era sospeso dal servizio per alcolismo e ludopatia". Lo rivela all'agenzia di stampa AdnKronos il sindacato della Polizia penitenziaria Sappe, che interviene sul caso delL'agente accusato in un tema scolastico dalla figlia quattordicenne di averla più volte violentata.L'uomo, che era in attesa ...