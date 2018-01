Dal 25 gennaio su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge no brand Italia l’aggiornamento di gennaio

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio : Dal treno deragliato a Giulio Regeni : Oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:54:00 GMT)

INCIDENTE STRADalE/ Montesilvano - auto si schianta contro palo : due feriti (oggi 25 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 25 gennaio 2018. Montesilvano, auto si schianta contro palo: due feriti. Torino, tir si ribalta e perde carico di bobine metalliche su tangenziale(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio : Dal treno deragliato all'Isola dei Famosi 2018 : Esclusive di cronaca, Ospiti vip e lo seciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 del 25 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni puntate Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : il dolore di Cristobal : anticipazioni italiane soap il Segreto, da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio Il padre di Cristobal è passato a miglior vita per essere stato colto da un infarto letale. Questo è quanto l’autopsia ha messo i evidenza. Potrà quindi essere sepolto a Madrid, dove verrà trasferito. Francisca ed il figliastro l’hanno fatta franca, almeno per il momento. Chi andrà al suo funerale? anticipazioni Il Segreto Donna Francisca non permetterà ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : Katie spara a Quinn? Lei incontra Sheila : Tornano le anticipazioni italiane di Beautiful: le puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 saranno decisive, perché inizierà il tracollo di Katie. Dopo che Eric chiederà a Quinn di licenziarla, perché i gioielli disegnati da Katie saranno orribili, Quinn si confronterà con Ridge ed entrambi saranno terrorizzati: Katie ha più volte minacciato di rivelare tutto su di loro e licenziandola rischierebbero troppo. Nicole sarà ancora arrabbiata con ...

Beautiful - anticipazioni puntate Dal 29 gennaio al 3 febbraio : il ritorno di Sheila! : Grande ritorno a Beautiful per un personaggio del passato: dopo 14 anni di assenza, rientra nella soap la “cattiva” per eccellenza, Sheila Carter. Interpretata ancora e sempre da Kimberlin Brown. Vediamo cosa combinerà stavolta e come coinvolgerà nelle sue vicende tutti gli altri personaggi. Ecco le anticipazioni complete delle puntate italiane di Beautiful in onda da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio. Beautiful, anticipazioni ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 25 al 31 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti (tessera Dlf): 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Diego operato d’urgenza! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Diego ha un malore! Vacilla il rapporto tra Gaetano e Valentina! Anticipazioni Un posto al sole: Sandro ritorna a Napoli. Tensione in casa Giordano a causa dell’operazione di Diego! Valentina è disperata, Marina soffre a causa della solitudine! Timido riavvicinamento tra Angela e Franco! Cosa succederà nei prossimi appuntamenti in compagnia degli ...

Agricoltura Umbria - Coldiretti : gennaio Dal clima “anomalo” : Sulla base dei dati dell’Osservatorio agroclimatico del Mipaaf, Coldiretti regionale ha rilevato che quello di gennaio è un clima “anomalo” con temperature massime di 1,9 gradi superiori alla media storica e con una diminuzione del 33,4% di precipitazioni. Coldiretti sottolinea che gli sbalzi termici e le precipitazioni “hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull’Agricoltura e sull’allevamento“: ...

Laura Pausini : Non è detto - Dal 26 gennaio il nuovo singolo e video : Non è detto è il nuovo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 26 gennaio. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti Fatti sentire , disponibile dal prossimo 16 marzo. Scritto con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts, Non è ...

giornata della memoria : venerdì 26 gennaio iniziativa a perugia "a 80 anni Dalle leggi razziali". la regione ricorda la tragedia della shoah : ... la Medaglia d'onore conferita dal Presidente della Repubblica, quale riconoscimento per i "cittadini deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : La fuga disperata di Pablo e Leonor! Celia umiliata da Huertas! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Pablo e Leonor lasciano Acacias! Huertas offende Celia che ha un malore! Anticipazioni Una Vita: Pablo colpisce alla testa Mauro ed evade dalla prigione! Celia offre del denaro a Huertas per convincerla a lasciare in pace suo marito! Lei, di tutta risposta, la offende pesantemente! Si rinnova la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni Una Vita che, questa ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : Katie spara a Quinn? Lei incontra Sheila : Tornano le anticipazioni italiane di Beautiful: le puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 saranno decisive, perché inizierà il tracollo di Katie. Dopo che Eric chiederà a Quinn di licenziarla, perché i gioielli disegnati da Katie saranno orribili, Quinn si confronterà con Ridge ed entrambi saranno terrorizzati: Katie ha più volte minacciato di rivelare tutto su di loro e licenziandola rischierebbero troppo. Nicole sarà ancora arrabbiata con ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : NaDal si ritira al quinto set!! Cilic passa e trova Edmund in semifinale. Wozniacki batte Suarez Navarro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Marin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...