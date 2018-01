Dai monti della Norvegia spuntano gli sci della preistoria

: @valy_s @paolotjti @BeppeSala @AdriSantacroce @AndFranchini @pietroforoni @antonio_bordin @MircoRota @ElioLannutti… - Virus1979C : @valy_s @paolotjti @BeppeSala @AdriSantacroce @AndFranchini @pietroforoni @antonio_bordin @MircoRota @ElioLannutti… - 97Francesco16 : RT @distefanoTW: @blu_mirtillo @JohnMcN03 @BarbaraRaval Nessuno raggiungerà il 41%, nessuno schieramento avrà una maggioranza in Camera e S… - Marco7121972 : RT @distefanoTW: @blu_mirtillo @JohnMcN03 @BarbaraRaval Nessuno raggiungerà il 41%, nessuno schieramento avrà una maggioranza in Camera e S… - LilySej1 : RT @distefanoTW: @blu_mirtillo @JohnMcN03 @BarbaraRaval Nessuno raggiungerà il 41%, nessuno schieramento avrà una maggioranza in Camera e S… - TossicoOssimoro : RT @distefanoTW: @blu_mirtillo @JohnMcN03 @BarbaraRaval Nessuno raggiungerà il 41%, nessuno schieramento avrà una maggioranza in Camera e S… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Larestituisce un piccolo giacimento archeologico che sembrava dimenticato. La scoperta in un sito sulle montagnecontea dell’Oppland, al centro del Paese scandinavo: emergono armi e persino sci rudimentali risalenti a sei millenni fa.Sono duemila gli oggetti che gli scienziati dell’équipe anglo-norvegese hanno recuperato. Tutti risalenti al periodo che va dall’Età del Bronzo a quella del Ferro. Ci sono armi, tra cui duecento antichissime frecce che, datate al radiocarbonio, sono risultate risalenti al Quarto Millennio avanti Cristo. Tra i reperti - come riporta Newsweek - persino degli sci, tanto antichi quanto diversi da quelli di oggi. Secondo gli archeologi, infatti, quelli utilizzati all’epoca presentano una superficie più ampia e potrebbero presentare alcune parti coperte da pellicce animali. PerMa non è tutto: tra i reperti, ...