Cos’è la Nations League e quali sono le possibilità dell’Italia

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Quando abbiamo visto uscire dalle urne i nomi di Portogallo e Polonia abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo. Perché senza Mondiale, laè tutto ciò che ci resta fino agli Europei del 2020 e perché per l’Italia che ama il calcio temeva che da Losanna arrivassero notizie ben peggiori. Per la nuova competizione europea che partirà a settembre 2018, la nostra Nazionale era inserita nella seconda fascia della Serie A, e rischiava di ritrovarsi schiacciata tra Germania e Croazia in quello che sarebbe stato un girone di ferro, o – forse ancora peggio – ritrovare l’incubo Spagna dopo il gruppo dificazione a Russia 2018. E invece, alla fine dei conti, è andata bene. Come funziona laQuattro divisioni con promozione e retrocessioni. L’Italia è nella prima, quella con le migliori 12 nazionali del ranking europeo, composta da quattro gironi ...