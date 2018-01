Corea del nord : Usa nel mirino di un imminente attacco nucleare : Nessuno sa di preciso quando potrebbe avvenire, ma stando alle accurate analisi di Mike Pompeo, l'ormai famoso capo della Cia, la crisi Usa Corea del nord potrebbe degenerare notevolmente nei prossimi giorni. Non è questione di allarmismo, ribadisce Pompeo, il quale però sottolinea che "nessuno può sapere l'esatto momento in cui Pyongyang deciderà di fare esplodere una bomba nucleare." Un allarme che ha allertato il presidente Donald Trump, ...

Corea del Sud : Pil salito del 3 - 1% nel 2017 (2 - 7% nel 2016) : L'economia sudCoreana ha registrato nel periodo una contrazione dello 0,2% su base sequenziale, contro il progresso dell'1,5% del terzo trimestre (0,6% nel secondo) e lo 0,1% d'incremento stimato ...

Corea del Sud : l'economia si contrae nel quarto trimestre del 2017 : Seul, 25 gen 06:01 - (Agenzia Nova) - l'economia della Corea del Sud ha chiuso l'ultimo trimestre dello scorso anno con una contrazione inattesa. La Banca di Corea ha annunciato... (Git)

Trump impone dazi su lavatrici e pannelli solari : Corea del Sud e Cina insorgono : La Corea del Sud sottoporrà alla Organizzazione mondiale del commercio (Wto) una petizione contro i dazi varati dagli Usa su pannelli solari e lavatrici importati da Seul: una decisione 'eccessiva che ...

Trump sfida Cina e Corea del Sud : “Dazi su import di pannelli solari e lavatrici” : Donald Trump apre un nuovo fronte di conflitto, quello dei rapporti commerciali con la Cina. Facendo leva sul Trade Act del 1974 che concede al presidente americano l’ampia autorità di imporre dazi per tutelare le aziende straniere, il capo della Casa Bianca ha deciso di imporre per anni dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici negli Stati Uniti. La decisione del tycoon – riporta la stampa d’oltreoceano – ...

Trump impone dazi su lavatrici e pannelli solari : Corea del Sud e Cina insorgono : I produttori di pannelli solari sudCoreani hanno registrato nel 2016 un export verso gli Usa da 1,3 miliardi di dollari, piazzandosi al terzo posto nel mondo dopo Malaysia e Cina.

CIA : tra pochi mesi la Corea del Nord sarà in grado di attaccare gli Stati Uniti : Nella sua prima intervista da direttore della CIA, Mike Pompeo ha parlato della crescente minaccia della Corea del Nord, affermando che entro pochi mesi Kim Jong-un sarà in grado di portare un attacco sul territorio americano. Ecco le sue parole: “Non sapremo mai l’esatta natura di ciò che sta per succedere. Non sapremo mai l’esatto momento in cui faranno esplodere un’altra bomba nucleare. Ma il rischio principale è che il programma di armi ...

Corea del Sud - il cantante gay Holland debutta con Neverland il video è censurato per un bacio : Tik Tok Tik Tok - Holland (@Holland_vvv) 21 gennaio 2018 Nei commenti lasciati sotto il video e nelle decine di migliaia di tweet che continuano ad arrivare da tutto il mondo non c'è, stranamente ...

Australian Open - impresa del sudCoreano Chung : negli ottavi ha sconfitto l'ex numero 1 Djokovic : Novak Djokovic fuori: il tennista serbo è stato eliminato agli ottavi di finale del suo Slam prediletto, l'Australian Open. l'ex numero uno del mondo, ora al 14esimo posto del ranking, è stato piegato dal sorprendente sudcoreano Hyeon Chung, numero 58 del seeding e promessa del tennis mondiale, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (7/4) 7-...

La Corea del Nord alle Olimpiadi invernali FOTO : Le Olimpiadi invernali di PyeongChang diventano il ponte verso il disgelo tra la Corea del Nord e quella del Sud. Ed è subito tregua. Tregua Olimpica, vero, ma che fa sperare il mondo riguardo alla grande svolta dei rapporti bilaterali appena conclusi che, dopo anni di tensioni ai limiti dello scontro anche militare, e sulla scia di test nucleari e missilistici, fanno ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - per Seul la pace non è lontana : “Olimpiadi grande chance” : Terza Guerra Mondiale: crisi Corea del Nord, per Seul la pace non è lontana. “Olimpiadi grande chance”, ha dichiarato il portavoce dell'amministrazione presidenziale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:58:00 GMT)

La regina nordCoreana del pop va al Sud per le Olimpiadi Il concerto a Pyongyang : foto : È arrivata a Seul la delegazione della Corea del Nord guidata da Hyon Song-Wol, cantante del gruppo pop femminile Moranbong band, fondato dallo stesso leader Kim Jong Un È arrivata a Seul la delegazione della Corea del Nord guidata da Hyon Song-Wol, cantante del gruppo pop femminile Moranbong band, fondato dallo stesso leader Kim Jong Un

Olimpiadi - delegazione NordCorea a Seul : 9.58 La delegazione Nordcoreana è arrivata oggi a Seul per ispezionare i siti e preparare manifestazioni culturali a margine dei Giochi olimpici invernali, che si terranno a febbraio in Corea del Sud. Si tratta della prima visita di responsabili della Corea del Nord in Corea del Sud in quattro anni.Le tv sudcoreane mostrano le immagini di un gruppo di 7 persone guidato da Hyon Song-Wol,leader di un complesso pop femminile molto popolare in ...

È ufficiale : 22 nordCoreani alle Olimpiadi con gli atleti del Sud|E Kim prova la seggiovia : Inizia la tregua olimpica. Accordo raggiunto a Losanna nella riunione chiave del Comitato olimpico internazionale: «Una pietra miliare»