Coppa di Lega | Arsenal in finale | Chelsea ko

Coppa di Lega inglese : il City di Guardiola prima finalista : Non c'è spazio per le favole a Bristol. Il Manchester City impone la propria legge anche sul terreno dei quinti della Championship e, grazie alla vittoria per 3-2, prenota il viaggio a Wembley per la ...

Coppa del Re : Real Madrid ok con le riserve. Asensio beffa il Leganes : 1-0 : Un gol, una buona dose di fortuna e un successo che non scaccia comunque i venti di crisi in casa Madridista. Il Real espugna il "Butarque" con le seconde linee grazie a un lampo nel finale di Asensio,...

Coppa di Lega - Chelsea-Arsenal 0-0 : Conte e Wenger si annullano : Big dall'inizio o a gara in corso, il solito grande pubblico e tante occasioni. C'è tutto (o quasi) a Stamford Bridge. Tutti, tranne lui: il gol. Nell'andata delle semifinali della Coppa di Lega (...

Inghilterra - Coppa di Lega : il Man City soffre ma batte il Bristol 2-1 - decide Aguero al 92' : Il sogno è durato fino al 92': il Bristol City stava per uscire dall'Etihad di Manchester imbattuto, poi il gol del Kun Aguero ha riportato i "Robins" sulla Terra. La semifinale di andata della Coppa ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Abdel Said trionfa ad Abu Dhabi nella lega araba di Coppa del Mondo - Natale Chiaudani nelle retrovie : Un egiziano sul gradino più alto del podio nel Grand Prix di Abu Dhabi, tappa della lega araba della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Abdel Said ha portato a casa la vittoria con un fantastico doppio netto in sella a Hope Van Scherpen Donder, concludendo il barrage in 39”91, unico a scendere sotto i 40 secondi e a trionfare davanti al belga Pieter Clemens, secondo in 40”45 in sella a Calvino de Nyze Z, e al britannico Nigel Coupe, terzo ...

Coppa di Lega - clamoroso Bristol : battuto il Manchester United! : TORINO - Bristol City in semifinale di Coppa d'Inghilterra. La squadra che milita in Championship, la Serie B inglese, ha eliminato il Manchester United di Mourinho imponendosi per 2-1. Bryan sblocca ...

Inghilterra - Coppa di Lega : Arsenal e Manchester City in semifinale : I Gunners piegano il West Ham per 1-0, Guardiola vince ai rigori dopo l'1-1 al 120' contro il Leicester