Coppa del Re | Real Madrid eliminato dal Leganes

Coppa del Re - clamoroso : Real Madrid eliminato dal Leganes! : Clamorosa e storica impresa del Leganes, che conquista la sua prima semifinale di Coppa del Re facendo fuori il Real Madrid. Irriconoscibile la squadra di Zidane, che ha giocato col fuoco finendo per ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko l’ultima prova prima delle Olimpiadi : L’ultimo treno per la Corea del Sud per lo Snowboard alpino passa dalla Bulgaria, da Bansko per l’esattezza, dove tra venerdì e domenica sono in programma due slalom giganti paralleli. Variato dunque il programma originario che voleva il gigante di venerdì e lo slalom di domenica. In vista delle gare di PyeongChang infatti, si è deciso di inserire una prova in più nella specialità olimpica, a scapito di quella non olimpica. Roland ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Seefeld ultima occasione per Pittin per ritrovarsi verso le Olimpiadi : Lo spettacolo del Nordic Combined Triple contraddistingue la sesta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018, in prgramma a Seefeld, in Austria, tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. L’evento si svilupperà in tre Gundersen con salto dal trampolino normale Toni Seelos HS109, la cui variante sarà determinata dalla lunghezza della prova di fondo: 5 km nel primo giorno, 10 km nella seconda gara e 15 km nell’ultima decisiva prova. Le tre gare ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : tornano in pedana spadisti e sciabolatrici. Gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici : Il prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di Scherma vedrà protagonisti gli spadisti, impegnati a Heidenheim (Germania) e le sciabolatrici a Baltimora (Stati Uniti): per entrambi sarà il primo appuntamento del 2018. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dagli spadisti, dove la squadra azzurra dovrà fare a meno della sua punta principale: il campione del Mondo Paolo Pizzo. Le ambizioni dell’Italia sono ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : tornano in pedana spadisti e sciabolatrici. Gli azzurri vogliono confermasi ai vertici : Il prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di Scherma vedrà protagonisti gli spadisti, impegnati a Heidenheim (Germania) e le sciabolatrici a Baltimora (Stati Uniti), per entrambi sarà il primo appuntamento del 2018. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dagli spadisti, dove la squadra azzurra dovrà fare a meno della sua punta principale: il campione del Mondo Paolo Pizzo. Le ambizioni dell’Italia sono ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2018 : poco vento nella prima giornata. Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi terzi nei Nacra 17 : La seconda tappa delle World Sailing Cup Series 2018, la Coppa del Mondo di Vela, ha preso il via a Miami. nella prima giornata, però, i 543 velisti in gara hanno trovato condizioni sfavorevoli, con cielo coperto e pochissimo vento. Solo nel pomeriggio gli organizzatori hanno potuto dare il via alle regate, non riuscendo a completare il programma previsto. Le prove non disputate saranno recuperate nella giornata di oggi. 470 maschile Una sola ...

Coppa del Mondo Sci Schladming 2018 : orari diretta tv slalom in notturna Video : Tappa infrasettimanale anche per la Coppa del Mondo di #Sci Alpino. Da Cortina a Plan de Corones le donne, da Kitzbuehel a Schladming gli uomini, senza pause la Coppa resta in Italia e in Austria e prosegue con le singole gare in programma oggi, martedì 23 gennaio. Gigante femminile sulla difficilissima pista Erta: prima manche ore 10, seconda ore 13; slalom maschile in notturna lungo il tracciato della Planai, ultimo slalom della stagione prima ...

Coppa del mondo parapendio : 2 italiani sul podio : Anche due italiani sono saliti sul podio della Coppa del mondo di parapendio svoltasi in Colombia a Roldanillo

DIRETTA/ Slalom Schladming : Hirscher-Kristoffersen - sfida infinita (Coppa del mondo di sci) : DIRETTA Slalom speciale Schladming: ancora Marcel Hirscher a vincere, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco che precede Kristoffersen e Yule. Manfred Moelgg è quinto(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 23:50:00 GMT)

Coppa del Re - Siviglia in semifinale : ROMA, 23 GEN - Il Siviglia di Vincenzo Montella batte l'Atletico Madrid 3-1 nel ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re e vola in semifinale. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto ...

Coppa del Re - Siviglia-Atletico Madrid 3-1 : Montella conquista la semifinale : SIVIGLIA (Spagna) - Vincenzo Montella batte ancora una volta Diego Simeone e approda in semifinale di Coppa del Re con il suo Siviglia . Gli andalusi, dopo il 2-1 dell'andata al Wanda Metropolitano, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare : Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella Classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche. La Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2018 – Patrick Thaler : “Chiudo la mia carriera nella gara più bella dell’anno” : Patrick Thaler ha detto basta e saluta il Circo Bianco a 40 anni non nascondendo la propria emozione. Il 40enne, uscito di scena nella prima manche dello slalom di Schladming, ha voluto comunque tagliare il traguardo chiudendo con onore 21 stagioni di Coppa del Mondo. Una carriera caratterizzata da tre terzi posti (due volte a Kitzbuehel nel 2009 e 2014 e una volta a Val d’Isère nel 2013) e tre partecipazioni olimpiche e un settimo posto ...

Diretta/ Slalom Schladming : vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen - Moelgg 5(Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: ancora Marcel Hirscher a vincere, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco, Secondo Kristoffersen.