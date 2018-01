Nuova misura interdittiva di sospensione di un anno dal servizio per il maggiore dei carabinieri,ex Noe, Gianpaolo Scafarto. La misura è stata disposta su richiesta della Procura di Roma. L'ufficiale è indagato per depistaggio nell'inchiesta Consip ed è accusato di falso e rivelazione del segreto d'ufficio. Scafarto era stato raggiunto a dicembre da una prima interdittiva poi annullata per un vizio formale. In quel caso il provvedimento riguardava anche il colonnello ex Noe, Alessandro Sessa che però si è autosospeso dal servizio.(Di giovedì 25 gennaio 2018)

