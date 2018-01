: #Confindustria Basilicata “Bene Regione con bando innovazione” #Confindustria #Basilicata: #“Bene #Regione ... - zazoomblog : #Confindustria Basilicata “Bene Regione con bando innovazione” #Confindustria #Basilicata: #“Bene #Regione ... - Trmtv : Promozione territoriale e Matera 2019. In Confindustria Basilicata confronto -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Piace agli imprenditori dellail piano regionale finalizzato a sostenere la rivoluzione digitale delle imprese locali. Da Confindustra, infatti, arriva il parere positivo sulla misura regionale che prevede incentivi importanti per le imprese che innovano e scelgono tecnologie abilitanti per l’impresa 4.0, la nuova azienda capace di trasformare le metodologie produttive internazionali. Il commento di“Gli incentivi previsti daldella, che mette a disposizione sette milioni e 760 mila euro per sostenere l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 a favore delle imprese lucane, – commenta Pasquale Lorusso, numero uno di– rappresentano un ulteriore efficace strumento a sostegno della competitività e della trasformazione digitale”. Il Presidente ...