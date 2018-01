Con iOS 11.3 sono in arrivo le nuove Animoji

Cavoletti di bruxelles : ottimi antiossidanti utili a Contrastare i radicali liberi : Tra gli ortaggi di stagione che possiamo trovare in questo periodo abbiamo i Cavoletti di bruxelles, alimenti dalle ottime proprietà antiossidanti che contrastano i radicali liberi e il loro processo ossidativo. Sono delle piccole gemme dalla forma sferica che si sviluppano nella pianta Brassica oleracea, queste gemme vengono raccolte quando ancora sono giovani durante la stagione invernale. Queste piccole sfere sono composte da foglie ...

Alle 21 in diretta Con Nerding After Dinner : quale sarà il gioco misterioso di questa sera? : questa sera torna l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico con la rubrica Nerding After Dinner!Nella scorsa puntata abbiamo dato uno sguardo al bellissimo mondo di Aporia Beyond the VAlley, questa sera l'appuntamento è rinnovato con...un gioco a sorpresa! Di quale titolo si tratterà?Per scoprirlo non resta che seguire la diretta, in compagnia di Gabriele Carollo e Andrea Forlani, in programma Alle ore 21 sul canale Twitch ...

Il bambino Con il pigiama a righe : cast - trama e curiosità : Per commemorare la tragedia della Shoah – nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia – sabato 27 gennaio alle 21.15 su TV8 (tasto otto del telecomando) andrà in onda il film Il bambino con il pigiama a righe, tratto dell’omonimo romanzo di John Boyne. Il bambino con il pigiama a righe: il trailer Il bambino con il pigiama a righe: trama La pellicola – diretta e sceneggiata da Mark Herman – racconta di ...

Apple - l'anteprima di iOS 11.3 : batteria sotto Controllo - realtà aumentata e nuove animoji : Cupertino ha rilasciato l'anteprima per gli sviluppatori del sistema operativo, in arrivo per tutti la prossima primavera. Esordio per drago, orso, teschio e...

L’Obesità è Contagiosa : lo studio che svela quando aumentano i rischi : L’obesità può essere ‘contagiosa‘? Pare di sì, secondo quanto afferma uno studio pubblicato da Jama Pediatrics: se si vive in un posto con molte persone sovrappeso il rischio di diventarlo è molto più alto. Secondo tale ricerca l’effetto vale sia per gli adulti che per i bambini. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della University of Southern California sul personale di 38 installazioni militari, che spesso deve ...

Il giovane Hitler - Le origini del male - parte 2/ Le curiosità sul film Con Robert Carlyle (oggi - 25 gennaio) : Il giovane Hitler - Le origini del male, parte 2, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Robert Carlyle, Liev Schreiber, alla regia Christian Duguay.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci Con l'uomo misterioso dopo Briatore : "Chi" pubblica le foto : ROMA ? Da tempo si parlava di una frequentazione di Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, con un imprenditore di Parma con cui si vedeva anche nella capitale e ?Chi? avrebbe...

Isola dei Famosi 2018 - nuovi Concorrenti misteriosi la prossima settimana : Sono in arrivo concorrenti misteriosi all'Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni sulla puntata di stasera e sulla prossima settimana riservano tante sorprese! Stasera scopriremo come hanno iniziato questa avventura i naufraghi della nuova edizione, ma loro ancora non sanno che non saranno gli unici: sono già abbastanza, è vero, ma sono in arrivo altri due concorrenti. La prossima settimana scopriremo chi sono, anche se ci sono già dei nomi che ...

Con iOS 11.3 sono in arrivo le nuove Animoji : Non solo batterie, il nuovo iOS 11.3 porta con sé anche quattro nuove Animoji con cui divertirsi. Il sistema operativo arriva all’indomani del batterygate, finalmente infatti ha una funzione che consente di far andare al massimo la batteria anche da deteriorata. Però qui non vogliamo parlare di questo ma del lato più giocoso del nuovo iOS. Con l’aggiornamento arrivano altre quattro faccine con cui mandare messaggi in cui imitano la ...

Ostia - 32 arresti nel clan Spada. Contestata per la prima volta l’associazione mafiosa : Un’operazione contro il clan Spada è in corso a Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Nei confronti dei soggetti arrestati nell’operazione contro il clan Spada ad Ostia la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Capi e ...