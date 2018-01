Compleanno Michelle Hunziker | il regalo da favola di Belen Rodriguez

Michelle Hunziker emozionata per il regalo di Compleanno di Belen : Michelle Hunziker compleanno: il regalo di Belen Rodriguez stupisce Si rafforza sempre più il legame tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Dopo aver condotto Striscia la notizia insieme, le due showgirl sono diventate amiche. Tanto che l’argentina non si è dimenticata del compleanno della collega, che ha compiuto 41 anni il 24 gennaio. L’ex moglie […] L'articolo Michelle Hunziker emozionata per il regalo di compleanno di ...