Come attivare online le offerte 3 con SosTariffe it

Huawei Nova Come disattivare vibrazione tastiera : Huawei Nova La vibrazione della tastiera è fastidiosa ? Ecco la guida che vi aiuterà a togliere la vibrazione sul telefono Android Huawei Nova Semplice e veloce.

Come disattivare Spotify Premium : Abbiamo finalmente trovato il servizio di streaming musicale che fa per noi, ma abbiamo ancora l’abbonamento a Spotify Premium attivato? Se non vogliamo mantenere due abbonamenti attivi o se semplicemente non vogliamo più utilizzare il servizio di Spotify, possiamo disattivarlo in poche mosse. In questa guida vedremo Come disattivare Spotify Premium in pochi e semplici passaggi. Procedura Possiamo annullare l’abbonamento in qualsiasi ...

Come disattivare servizi a pagamento : Molto spesso, i servizi a pagamento vengono attivati in maniera ingannevole e poco chiara. A farne le spese, quindi, siamo noi utenti ignari di tutto ciò , che vediamo il nostro credito telefonico calare a picco. Per fortuna è possibile liberarsi di questi inutili abbonamenti a pagamento in modo facile e veloce grazie ad un intervento da parte del proprio operatore telefonico. In alcuni casi abbiamo anche diritto ad un rimborso ...

Volete 8 GB di Internet gratis con TIM? Ecco Come attivare REGALO 8 GIGA per 1 giorno : L'anno nuovo inizia bene per i clienti di TIM perché oggi c'è un piccolo regalino per loro, che gli permette di avere 8 GB di trafficato dati Internet alla massima velocità del 4G. L'articolo Volete 8 GB di Internet gratis con TIM? Ecco come attivare REGALO 8 GIGA per 1 giorno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scopriamo Come disattivare Selfcare MobilePay : info e rimborsi con TIM - Vodafone - Wind e Tre : Sempre più persone in questo periodo si chiedono come disattivare Selfcare MobilePay. Considerando la delicatezza dell'argomento ed il fatto che in tanti sono ansiosi di scoprire parallelamente come ottenere rimborsi da TIM, Vodafone, Wind e Tre, ritengono opportuno partire da un presupposto. In cosa consiste e per quale motivo vedete l'apposita voce nel vostro dettaglio costi? Cerchiamo di ordinare un attimino le idee, prima di trovare le ...

1000 minuti - 200 SMS e 10 GB a 8 euro per tutti? Ecco Come attivare Wind Smart 2018 Limited Edition : Wind inizia il nuovo anno presentando Wind Smart 2018 Limited Edition, attivabile da tutti i nuovi clienti al costo di 8 euro ogni 4 settimane. L'articolo 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB a 8 euro per tutti? Ecco come attivare Wind Smart 2018 Limited Edition è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Minuti illimitati e 20 GB di Internet a 9 euro? Ecco Come attivare Wind Smart 9 Easy 20 : Wind Smart 9 Easy 20 è la nuova offerta di Wind pensata per i clienti della concorrenza che vogliono effettuare la portabilità del loro numero approfittando per avere tanti Minuti e molto traffico dati Internet. L'articolo Minuti illimitati e 20 GB di Internet a 9 euro? Ecco come attivare Wind Smart 9 Easy 20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come attivare il roaming : Nel caso specifico del roaming internazionale, bisogna fare un'ulteriore scissione tra roaming nei Paesi dell'Unione Europea e roaming nel resto del mondo . Nel primo caso, a partire dal 15 giugno ...

Come attivare parent control su iPhone : Il parent control è una funzione che si trova su numerosi dispositivi che permette di limitare l' accesso a determinati contenuti o funzioni, anche l' iPhone e iPad sono dotati delle impostazioni parent control. Apple ha introdotto il parent control sui suoi dispositivi fin dalla versione due dei suo sistema operativo mobile iOS. Ecco Come si usa. Su iOS 11 i controlli si chiamano “Restrizioni”, si possono attivare dalle Impostazioni, ...

Come disattivare TIM Prime GO per non pagare 49cent a settimana : TIM Prime Go è il piano base associato a tutte le nuove SIM TIM che ad un costo di 0.49€ a settimana offre alcuni servizi. Ecco Come cambiare piano base gratuitamente e non pagare circa 2 euro al mese Cambiare tariffa base TIM Prime Go ed attivare TIM Base New [Guida Gennaio 2018] TIM dallo […]

Come attivare l'auticazione a due fattori su WhatsApp : 31 Dicembre 2017 - Migliorare la sicurezza dei propri utenti è sempre stato uno degli obiettivi di WhatsApp . Essendo l'applicazione più utilizzata al mondo è necessario offrire alle persone un servizio che sia al passo con i tempi e che permetta di condividere immagini e video senza il pericolo che finiscano nelle mani sbagliate. Oltre alla ...

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...

Come disattivare i commenti su WordPress in Post - Pagine ed altro : Vediamo Come disattivare o disabilitare i commenti su WordPress nelle Pagine, nei Post e in molte altre parti del sito disattivare i commenti su sito WordPress Può essere utile disattivare i commenti su WordPress sulle Pagine ed i Post perché magari state creando un contenuto interno che non dovete per forza far commentare e quindi […]

Come riattivare il metabolismo lento e pigro : dieta per dimagrire velocemente : Con le feste alle porte, il terrore della bilancia diventa ogni giorno più grande. Se vi state chiedendo Come perdere qualche chilo in più in vista del nuovo anno, non preoccupatevi. In questo articolo vedremo Come riattivare il vostro metabolismo, cosa mangiare e cosa è meglio evitare. Leggete con attenzione e non perdetevi nulla. metabolismo lento: che cos’è? La parola metabolismo, deriva dal greco e significa cambiamento. Detto in parole ...