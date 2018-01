: Come coltivare il corbezzolo - naturaeambiente : Come coltivare il corbezzolo -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Chi li ha assaggiati al punto giusto di maturazione sa che i corbezzoli sono buonissimi! La pianta di corbezzoli è facile da, quindi nulla vi vieta di piantarla nel vostro giardino, un’unica avvertenza: è molto produttiva quindi se non state attenti con il raccolto, sporca molto!, pianta Il, arbusto molto apprezzato per la sua chioma brillante, è una pianta sempreverde che appartiene alla famiglia delle Ericacee. Molto bello da tenere in giardino, ilrichiede molto spazio dato che cresce fino a 7 metri di altezza. Nei giardini viene impiegato come albero da frutto ma può essere considerato anche uno splendido albero ornamentale per la sua particolare fioritura che avviene in autunno, tra ottobre e novembre. Fiori e frutti L’albero diproduce delle piccole campanelle di colore bianco, fiori graziosi ed eleganti che ...