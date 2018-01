Ciclismo | Vincenzo Nibali sarà al Dubai Tour 2018 Primo test ufficiale per lo Squalo

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour of Oman - oggi sto meglio a livello fisico” : Un inizio da dimenticare. Un virus intestinale ha costretto Vincenzo Nibali al forfait della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe argentina che avrebbe dato il via alla stagione del fenomeno siciliano. Da cambiare dunque la data della prima corsa ufficiale di questo 2018: appuntamento al Tour of Oman, il prossimo 13 febbraio. “Cercherò di recuperare per le prossime gare. Il prossimo appuntamento sarà il Tour of Oman. Il programma non ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour per puntare alla vittoria finale. Il Giro? Rinuncia dolorosa ma percorso senza grandi salite” : Falsa partenza per Vincenzo Nibali. Un virus intestinale lo ha messo ko ed il 33enne capitano della Bahrain-Merida, nella solita “location” argentina della Vuelta di San Juan, è stato costretto a dare forfait. Un Nibali che, una volta rimessosi, continuerà la propria preparazione in terra sudamericana in vista di un 2018 che lo vedrà al via della Liegi, del Tour de France e del Mondiale. Quindi niente Giro d’Italia per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan : Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresenta il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui. Il capitano della Bahrain ...

Ciclismo - oggi il debutto di Vincenzo Nibali : “Ho lavorato bene - curioso di testare la preparazione”. Parte la Vuelta San Juan : oggi inizia la stagione di Vincenzo Nibali. Lo Squalo sarà al via della Vuelta a San Juan, corsa a tappe in Argentina. Il siciliano torna in gara dopo quasi quattro mesi dal successo al Giro di Lombardia e, per l’ottava volta negli ultimi dieci anni, riParte dal Paese sudamericano: oggi il via con la San Juan-Pocito (149km per velocisti), l’obiettivo è ovviamente quello di testare la forma e iniziare il lungo percorso di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Dakar : 'Che sforzi fisici nel rally. Sull'idratazione ho tanto da imparare' : Il 33enne ha rilasciato alcune dichiarazioni come riporta la Gazzetta dello Sport : ' Sono un motociclista della domenica, ma sono un appassionato. Parlando con Alessandro Botturi e Jacopo Cerutti mi ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Dakar : “Che sforzi fisici nel rally. Sull’idratazione ho tanto da imparare” : Vincenzo Nibali è pronto per il proprio debutto stagionale: domenica, infatti, lo Squalo incomincerà la Vuelta a San Juan, corsa a tappe che lo terrà impegnato per una settimana. Da qui incomincia la lunga rincorsa al Tour de France e al Mondiale di Innsbruck. Il messinese ha visitato il bivacco della Dakar, sbarcata in questi giorni in Argentina e prossima alla conclusione prevista per domani. Il 33enne ha rilasciato alcune dichiarazioni come ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Spettacolo alla Vuelta a San Juan - rotta su Tour de France e Mondiale : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in sella e fare il proprio debutto stagionale. Lo Squalo non gareggia dal trionfale Giro di Lombardia ma ora è arrivato il momento di rimettersi il numero sulla schiena e tornare a macinare chilometri in squadra sfidando gli avversari. Il siciliano ha scelto la Vuelta a San Juan per incominciare il suo 2018: al caldo dell’Argentina, il capitano della Bahrain Marida farà il proprio debutto incominciando ...

Vincenzo Nibali : ‘Sarà un Ciclismo meno divertente’ Video : Ancora un paio di settimane e per Vincenzo Nibali [Video] iniziera' la stagione 2018. Il capitano del Team Bahrain Merida comincera' a pedalare dall’Argentina, con la Vuelta de San Juan, esattamente come nella scorsa stagione. In vista del debutto, Nibali ha parlato al giornale spagnolo As, anticipando i programmi per il suo 2018 ma riflettendo anche su altri spunti interessati offerti dall’attualita' ciclistica, come l’addio alle corse di ...

Vincenzo Nibali : “Il Ciclismo senza Alberto Contador sarà meno divertente. L’Argentina per me è un talismano” : Vincenzo Nibali sa che potrebbe vincere a tavolino la Vuelta di Spagna 2017, a seguito della positività al salbutamolo di Chris Froome. Un’ipotesi che non stuzzica la fantasia dello Squalo, per il quale contano solo i successi ottenuti sulla strada. Per questo il 33enne messinese è più carico che mai per iniziare una nuova stagione in cui inseguire obiettivi ambiziosi come il Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi ed i Mondiali di ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Con o senza Froome - Vincenzo Nibali può lottare per il Tour de France” : Gli obiettivi 2018 di Vincenzo Nibali sono tracciati: una primavera in cui puntare alle classiche, con il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi, poi l’assalto al Tour de France, prima di affrontare la Vuelta in preparazione ai Mondiali di Innsbruck. Alla Grande Boucle lo Squalo dovrebbe ritrovarsi come grande avversario Chris Froome. Il condizionale è d’obbligo, perché il britannico si trova a fare i conti con la positività al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico ' : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico…” : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio di quel che è stato il suo 2017 guardando al suo programma agonistico del 2018 e fornendo una valutazione sull’ormai arcinoto caso di doping che ha visto coinvolto il campione britannico Chris ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripercorre la stagione e sogna in grande : 'ecco a cosa punto' : La seconda parte dell'anno per Vincenzo Nibali sarà invece concentrata sulla preparazione del Campionato del Mondo che si disputerà ad Innsbruck. Qualche mese fa Vincenzo Nibali ha rimosso l'...