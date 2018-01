: RT @CalcioFinanza: Giornata di annunci per i diritti tv, ricapitoliamo: - Champions League 2018-21 su Sky e in chiaro sulla Rai (https://t.… - LucaCam90 : RT @CalcioFinanza: Giornata di annunci per i diritti tv, ricapitoliamo: - Champions League 2018-21 su Sky e in chiaro sulla Rai (https://t.… - DanyKurt1 : RT @CalcioFinanza: Giornata di annunci per i diritti tv, ricapitoliamo: - Champions League 2018-21 su Sky e in chiaro sulla Rai (https://t.… - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Champions League, gara in chiaro su Rai - la_stordita : RT @CalcioFinanza: Giornata di annunci per i diritti tv, ricapitoliamo: - Champions League 2018-21 su Sky e in chiaro sulla Rai (https://t.… - masonmarco32 : RT @CalcioFinanza: Giornata di annunci per i diritti tv, ricapitoliamo: - Champions League 2018-21 su Sky e in chiaro sulla Rai (https://t.… -

Latorna in Rai dopo sei anni. La tv pubblica ha raggiunto un accordo con Sky per trasmettere inin esclusiva la miglior partita delle squadre italiane il mercoledì. Nel pacchetto, anche le semifinali, la finale e la Supercoppa Europea. Dalla Uefa,la Rai ha ottenuto i diritti per le partite della Nazionale di calcio per le qualificazioni Europee 2020 e e Mondiali 2022. Da Sky, quelli per il Gp di Monza di Formula 1. "Dove c'è l'Italia, la Rai c'è" commenta il direttore generale, Mario Orfeo.(Di giovedì 25 gennaio 2018)