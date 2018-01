Champions League basket | Bramos e Haynes lanciano Venezia Lubiana ko

Basket - Champions League 2018 : Venezia allunga nella ripresa - batte l’Olimpia Lubiana e resta in corsa per la qualificazione : Torna alla vittoria l’Umana Reyer Venezia nella Champions League di Basket. La squadra italiana ha battuto l’Olimpia Lubiana 84-67 grazie ad un gran secondo tempo, rimanendo così in corsa per la qualificazione. I lagunari sono alle spalle del Banvit, primo con nove vittorie in dodici partite, a quota sette successi, in coabitazione con altre tre squadre, ovvero Movistar Estudiantes, medi Bayreuth e Strasburgo. Venezia, però, è al ...

DIRETTA/ Venezia Olimpia Lubiana (risultato finale 84-67) Reyer viva - vittoria convincente! (Champions League) : DIRETTA Venezia Olimpia Lubiana, risultato finale 84-67: bella vittoria della Reyer in Champions League. Brillano Haynes, Bramos e Tonut, la qualificazione adesso è ad un passo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:59:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : Brescia-Partizan 13-9. Tutto facile per la formazione lombarda : Ultima gara del girone di andata per la Champions League di Pallanuoto maschile: al Brescia basta un quarto per chiudere la pratica Partizan e riportarsi in solitaria al terzo posto in classifica, in piena corsa per la Final Eight. Lo score finale recita 13-9 per la squadra lombarda. Tutto si chiude nel primo quarto, con il Brescia che sigla ben sette reti ed archivia così il match. Servono 10′ ai serbi per trovare la prima rete, i padroni ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : la Pro Recco soffre ma vince a Berlino con lo Spandau : Qualche assenza di troppo (quella dell’ultimo minuto di Matteo Aicardi), ma la Pro Recco continua a vincere. Sono sei vittorie in sette partite per i campioni d’Italia in carica nella Champions League di Pallanuoto: la compagine guidata da Vladimir Vujasinovic si impone in trasferta a Berlino, contro lo Spandau per 10-9. Successo convincente per i recchelini che, pur soffrendo nell’ultimo quarto, hanno dimostrato di poter ...

CEV Champions League - Tutto pronto per la terza giornata : Imoco e Igor in diretta su Fox Sports : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv . CEV VOLLEYBALL Champions League IL PROGRAMMA DELLA 3giornata Pool A ASPTT Mulhouse (FRA) ...

Volley : Champions League - Novara al PalaIgor con il Prostejov : Novara- Il Pala Igor è pronto per l'esordio stagionale casalingo in Champions League della Igor Gorgonzola Novara , che giovedì alle 20.30 scenderà in campo a Novara contro le campionesse della ...

Ceferin : «Var in Champions League? È ancora troppo presto» : Niente utilizzo del Var nelle competizioni europee, almeno per ora. A confermarlo è stato il presidente dell'Uefa L'articolo Ceferin: «Var in Champions League? È ancora troppo presto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley : Champions League - Conegliano domani sfida il Fenerbahce : Si gioca alle ore 17.00 alla Burhan Felek Sport Salonu, arbitri lo spagnolo Bernaola e il ceko Rychilik. Il prossimo turno sarà la prima di ritorno verrà giocata mercoledì 7 febbraio al Palaverde ...

Uefa Nations League - la Champions delle Nazionali : Italia in Serie A - contro chi giocheremo : Addio amichevoli, l'ultima rivoluzione del calcio si chiama Uefa Nations League . A Losanna è andato in scena il sorteggio del torneo che vedrà protagonista le Nazionali europee , una sorta di ...

Ceferin : 'Var in Champions e Nations League' : Se la Fifa sembra pronta a introdurre la Var al Mondiale di Russia, ha qualche dubbio in piu' il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Il numero 1 della Confederazione del calcio europeo ...