Cerimonia per la celebrazione della Giornata della Memoria per commemorare le vittime

Grammy Awards 2018 : anche Rihanna tra i performer della Cerimonia di premiazione : Alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2018 – che si terrà domenica 28 gennaio a New York – si esibirà anche Rihanna. [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Il nome di RiRi va così ad aggiungersi alla già nutrita lista di performer che saliranno sul palco di uno degli eventi più attesi dall’industria musicale americana: Lady Gaga, Pink, Bruno Mars & Cardi B, Luis Fonsi sono solo alcuni dei ...

Kabul - strage all'hotel degli stranieri : 18 morti. Attacco rivendicato dai talebani. Pietà per una Cerimonia di nozze - sposi e invitati salvati Foto Video : Ora è una strage. L'assalto all'hotel Intercontinental di Kabul avrebbe causato almeno 18 morti e numerosi feriti. I terroristi, tutti uccisi, sono entrati nelle cucine...

Olimpiadi invernali - le due Coree sfileranno sotto un’unica bandiera alla Cerimonia di apertura : Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, del 9 al 25 febbraio prossimi: è uno degli accordi raggiunti, in base a una nota congiunta, nell’incontro tenuto oggi a Panmunjom tra le delegazioni di Nord e Sud. Via libera anche all’unica squadra nel torneo di ...

Vasco Rossi a Modena per la cittadinanza onoraria - Cerimonia in diretta tv e streaming il 17 gennaio : Mercoledì 17 gennaio l'appuntamento con Vasco Rossi a Modena per l'attribuzione della cittadinanza onoraria potrà essere eseguito sia in città attraverso il maxischermo allestito per l'occasione sia nel resto d'Italia attraverso la diretta streaming sul sito del comune. Nello spazio dell'ex Aem, verrà trasmessa la cerimonia durante la quale il sindaco Gian Carlo Muzzarelli attribuirà il riconoscimento a Vasco Rossi per celebrare il successo ...

Vasco Rossi a Modena il 17 gennaio per la cittadinanza onoraria - come assistere alla Cerimonia in piazza o in streaming : Il ritorno di Vasco Rossi a Modena, dopo il grande successo da guinness dei primati per record di presenze mondiale del suo Vasco Modena Park lo scorso primo luglio, sarà sancito dal conferimento della cittadinanza onoraria. La città che la scorsa estate ha accolto 225mila persone (conta meno di 185.000 abitanti) per celebrare il quarantennale di carriera del Komandante, nato nella vicina Zocca, ha deciso di rendergli omaggio facendolo ...

Roma - Valeriani (Pd) : Cerimonia per Spelacchio emblema 5stelle : Roma, 9 gen. (askanews) 'Le feste sono finite, ma Spelacchio resta ancora al suo posto. Ora il M5S pensa ad una cerimonia di addio: mi auguro che anche la Lombardi possa presenziare e celebrare questo ...

Ospiti dei Grammy Awards 2018 - da Lady Gaga a P!nk i primi performer confermati per la Cerimonia del 28 gennaio : La CBS ha ufficializzato la lista degli Ospiti dei Grammy Awards 2018, chiamati ad esibirsi sul palco durante la cerimonia di premiazione a New York: Lady Gaga, P!nk, Childish Gambino e Little Big Town sono i primi nomi confermati dall'emittente che trasmetterà la serata dedicata all'assegnazione dei premi musicali più ambiti al mondo, i celebri grammofoni d'oro. Anche Patti Lupone e Ben Platt prenderanno parte alla cerimonia, ma con un video ...

Brianza - vigile con la divisa da Ss torna a fare il capo : prima uscita alla Cerimonia per l'eccidio fascista : Reintegrato dal sindaco leghista di Biassono nel ruolo di comandante della polizia locale "dopo un anno di penitenza". "La sua è stata una leggerezza, questo...

Basilica di Collemaggio - oggi Cerimonia di riapertura e il ritorno delle spoglie di Celestino V : L'Aquila - Gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, proprietà del Comune de L'Aquila, riaprirà oggi, mercoledì 20 dicembre, dopo un restauro finanziato da Eni, con progettazione e direzione dei lavori curate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e cratere. Interverranno il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il ministro dei ...

Castelbellino Il Paese dell'Albero - Cerimonia e animazioni annullate per lutto : In segno di rispetto e partecipazione per la famiglia di Silverio Cingolani, tutte le animazioni e gli spettacoli in programma per domenica, nonché la cerimonia di accensione dell'Albero, sono stati ...