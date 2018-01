: Cella troppo piccola, sconto di pena - BNews_It : Cella troppo piccola, sconto di pena - CybFeed : #BreakingNews Cella troppo piccola, sconto di pena - farro50farro : La cella è troppo piccola: sconto di pena e risarcimento a un nomade omicida - Secolo d'Italia -

Risarcimento di 24 euro edidi 57 giorni per un nomade collocato in unache non rispettava gli standard Ue sulla detenzione. L'uomo,condannato a 20 anni per omicidio della fidanzata e suocera, scontava laa Vicenza e poi a Rovigo,prima di essere trasferito a Prato,dove il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deliberato lo. L'uomo,di 40 anni,ha presentato un ulteriore reclamo che dovrà essere nuovamente discusso a Firenze secondo le indicazioni della Cassazione.(Di giovedì 25 gennaio 2018)