Cede un binario - deraglia un treno di pendolari tra Pioltello e Treviglio. I morti sono 3 : (Articolo aggiornato alle 11.55 del 25 gennaio 2018) Un treno regionale è deragliato intorno alle 7 di questa mattina a Seggiano di Pioltello, nel Milanese. Era un convoglio di pendolari: I morti sono 3. Altri 9 feriti in codice rosso portati d'urgenza in ospedale e un centinaio. Le persone ferite lievemente portate in codice verde. Il convoglio era diretto a Lambrate. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai ...