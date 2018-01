: Caso Schwazer, medici Fidal condannati - NotizieIN : Caso Schwazer, medici Fidal condannati - CybFeed : #BreakingNews Caso Schwazer, medici Fidal condannati - blogstreetnews : [Fonte: atleticanotizie_myblog_it] Caso Schwazer: condannati i medici Fidal Fischetto, Fiorella e l’ex dirigente Ri… - ViviCapena : New post: Doping, caso Schwazer: condannati i medici Fidal - ViviCapena : Doping, caso Schwazer: condannati i medici Fidal -

Il tribunale di Bolzano ha condannato a due anni ciascuno iaccusati di favoreggiamento nell'ambito di un filone deldoping del marciatore Alex. Si tratta di Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto. Rita Bottiglieri, ex dirigente tecnico della, è stata condannata a nove mesi. L'accusa aveva chiesto per Fiorella un anno e dieci mesi, un anno e otto mesi per Fischetto e per la Bottiglieri l'assoluzione per mancanza di prove.(Di giovedì 25 gennaio 2018)