Caso Foggia | ecco tutti i nomi di calciatori ed allenatori coinvolti ed a rischio

Calciomercato Catania - in Caso di squalifica di Russotto si tenterà un colpaccio dal Foggia : Calciomercato Catania – Il Catania aspetta di conoscere cosa succederà a Russotto , che potrebbe essere squalifica to nell’ambito della presunta combine del match Catanzaro-Avellino. La Procura federale ha chiesto 3 anni di squalifica per il numero 7 del Catania e nei prossimi giorni si attende la sentenza definitiva di primo grado. Il club etneo, comunque, sta già pensando a come intervenire nell’ipotesi in cui Russotto venisse ...

Caso Foggia - l’avvocato di De Zerbi allo scoperto : il comunicato : “Scrivo la presente in nome e nell’interesse del sig. Roberto De Zerbi per contestare il contenuto delle affermazioni riprese in questi giorni da taluni organi di stampa, secondo le quali il mio assistito, ai tempi in cui risultava tesserato del club Foggia Calcio, avrebbe percepito compensi in forma non ufficiale. A tal uopo, significo che il sig. De Zerbi ha appreso con stupore dell’esistenza di tali vicende, non essendo mai ...