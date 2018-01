Caso Consip | sospeso per un anno il maggiore Scafarto

Luigi Di Maio - l'intercettazione nel Caso Consip : 'Voleva raccomandare sua mamma' : Anche i cinquestelle sono finiti nel caso Consip . A raccontarlo sul Fatto quotidiano , è il vicedirettore Marco Lillo che ha parlato di 'polpetta avvelenata' contro il candidato premier Luigi Di Maio ...

Caso Consip - archiviate posizioni Woodcock e Sciarelli : Sono state archiviate le posizioni del pm di Napoli Henry John Woodcock e della giornalista Federica Sciarelli nell'inchiesta Consip . Il gip, come anticipato dal 'Fatto Quotidiano', ha accolto la ...

Federica Sciarelli e John Woodcock : archiviate le indagini sul Caso Consip : archiviate le indagini del caso Consip sul pm di Napoli Henry John Woodcock e la giornalista di 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli. La decisione è stata presa dalla gip del tribunale di Roma Alessandra Boffi.Il magistrato, responsabile dell'inchiesta della procura di Napoli sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione, era indagato per falso e rivelazione del segreto d'ufficio. Mentre la giornalista rispondeva solo di ...

Cambio nell'Arma. Del Sette lascia da indagato nel Caso Consip - Nistri lo difende : "Il tempo è galantuomo" : Avvicendamento nella carica di comandante generale dell'Arma dei Carabinieri fra i generali Tullio Del Sette, cedente, e Giovanni Nistri, subentrante, alla presenza del premier Paolo Gentiloni dei miNistri Roberta Pinotti e Marco Minniti."Non ho mai dato informazioni su nessuna inchiesta giudiziaria" afferma oggi Del Sette in un'intervista al Corriere della Sera, parlando delle accuse che gli vengono rivolte nel caso Consip. "Non ho nulla da ...

Caso Consip : Sessa non risponde a gip - Scafarto respinge accuse : Gli ex ufficiali del Noe sono accusati del reato di depistaggio sono comparsi oggi davanti al giudice Gaspare Sturzo dopo la richiesta di misura interdittiva avanzata dalla Procura; Sessa si è avvalso ...

Caso Consip - tutte le bugie del Noe : WhatsApp scompare - atti modificati : Non c'è solo la frase in cui si parla dell'incontro con un Renzi da parte dell'imprenditore Alfredo Romeo (il Renzi in questione era in realtà Matteo, visto dall'ex politico Italo Bocchino, si ...

Caso Consip : 'Depistaggio'. Sospesi per un anno Scafarto e il suo capo al Noe Sessa : Secondo l'accusa i due ufficiali dei carabinieri che seguivano l'inchiesta, avrebbero manomesso un telefono con le chat per sviare le indagini sulla fuga di notizie -

