Calciomercato Roma | Monchi alza il prezzo per Dzeko

Calciomercato Roma/ News - Asamoah non rinnova : i giallorossi ci provano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino sinistro della Juventus, Asamoah, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - non solo Vidal : Monchi fa spesa in Spagna (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, ha messo nel mirino una serie di calciatori che giocano in Spagna(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

Calciomercato Roma/ News - ag.Klostermann : Monchi non ce l'ha chiesto (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: nella lista dei terzini accostati ai capitolini c'è anche Lukas Klostermann del Red Bull Lipsia, ma l'agente smentisce.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:59:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi : 'Dzeko? Offerte non interessanti' : Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta, le Offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo '. Ma per la Roma ci saranno colpi in entrata? ' Stiamo ...

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il fair play finanziario dietro alla maxi cessione? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il fair play finaziario dietro alla maxi cessione?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:59:00 GMT)

CARRASCO ALLA ROMA?/ Calciomercato - brusca frenata : il cartellino del belga è proibitivo : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: brusca frenata, il cartellino del colchoneros rimane proibitivo. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:32:00 GMT)

ALEIX VIDAL ALLA ROMA? / Calciomercato - l'agente conferma : prenderemo in seria considerazione un'offerta : Calciomercato, ALEIX VIDAL ALLA ROMA? Monchi rivuole un suo pupillo dei tempi di Siviglia, si tratta col Barcellona per il prestito. Profilo ideale per Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:22:00 GMT)