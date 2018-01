Calciomercato Napoli News | Politano si riavvicina | Ounas nell’affare Ultime notizie

Calciomercato Napoli/ News - Maksimovic : visite mediche in corso in Russia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il difensore centrale del club partenopeo, Maksimovic, ha trovato l’accordo con i russi dello Spartak(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:46:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - è fatta per Younes : entro 48 ore le visite mediche (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la società campana è ad un passo dall’acquisto dell’esterno d’attacco dell’Ajax, Amin Younes(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:06:00 GMT)

Calciomercato Napoli - nuovo contatto col Sassuolo per Politano : Non solo Younes, il Napoli continua a spingere anche per arrivare a Matteo Politano. Oggi c'è stato un nuovo contatto con il Sassuolo, tra il ds azzurro Giuntoli e l'ad neroverde Carnevali: il Napoli ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l'Inter punta Pastore - il Napoli a caccia dell'esterno offensivo : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpo Napoli - l’Inter vende - Toro scatenato - doppio innesto Genoa : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un ...

Calciomercato Napoli - vicina la chiusura per Younes dell'Ajax : Napoli - Il Napoli è vicino a chiudere per l'arrivo in azzurro di Amin Younes . L'attaccante dell' Ajax potrebbe arrivare subito a Napoli dopo che l'Ajax ha accettato il pagamento di cinque milioni di ...

Calciomercato Napoli - sorpresa per l’attacco : Younes arriva subito : Calciomercato Napoli – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un movimento importante per il ...

Calciomercato Napoli - incontro Ajax-Younes per il trasferimento a gennaio : Il desiderio di Amin Younes è quello di diventare quanto prima un calciatore del Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, ha già un accordo con l'entourage dell'esterno tedesco ...

Calciomercato Napoli - clamorosa offerta per Keita : la risposta del Monaco : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri, la situazione si è complicata dopo il no di Verdi del Bologna. Nelle ultime ore aggiornamenti clamorosi ed a sorpresa, secondo quanto riporta ‘RMC Sport’ gli azzurri avrebbero offerto 45 milioni di euro per l’ex Lazio Keita Balde, il Monaco però ha rispedito al mittente l’offerta perchè non ha bisogno di ...